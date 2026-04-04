Los vacíos en la resolución de la Fiscalía que quita órdenes de captura a 23 cabecillas de la mesa de paz urbana

Que van a liberar a los cabecillas que están negociando la paz urbana del Valle de Aburrá. Que no los van a liberar nada. Que la resolución es inoperante para quienes ya están pagando condenas, pero que, al final, sí le servirá a algunos. Ese es el bucle de dudas y vacíos legales que dejó la resolución 00072 de 2026 de la Fiscalía General de la Nación, en la que se levantaron las órdenes de captura contra 23 miembros de la mesa de negociación de Itagüí.
Desde el pasado martes, cuando se conoció la medida, el escepticismo comenzó a rodar entre autoridades, abogados y expertos en el conflicto. El documento, lejos de blindar el proceso, se percibe como un texto más lleno de interrogantes que de certezas.