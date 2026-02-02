Antioquia alerta a la Supersalud por retrasos en la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS

La persistente falta y demora en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en Antioquia mantiene en alerta a las autoridades departamentales. La Secretaría de Salud e Inclusión Social advirtió que la situación se arrastra desde octubre del año pasado y que, pese a las mesas de trabajo, aún no existe claridad sobre los operadores responsables del suministro.

Según explicó Elizabeth Gómez, directora de Aseguramiento y Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud de Antioquia, desde comienzos de año la entidad ha realizado un seguimiento permanente a la problemática, que se agudizó tras el cierre del operador Colsubsidio el 31 de diciembre y los cambios en la distribución de medicamentos anunciados por la EPS.

“Desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia venimos haciendo seguimiento permanente a la situación que presentamos de entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS”, señaló la funcionaria.

Gómez indicó que, según la información más reciente entregada por la EPS, el gestor farmacéutico Tododrogas asumirá la entrega de medicamentos a pacientes con tutelas, Pqrs o derechos de petición. Mientras tanto, el gestor Medic atenderá, bajo una figura de contingencia, a los usuarios de Medellín, Itagüí, Envigado y Caldas.

Para el resto del departamento, la Secretaría de Salud participa en mesas técnicas con el gestor farmacéutico Coan, con el objetivo de formalizar el contrato que permita restablecer el suministro.

“Nos encontramos en la mesa número 15 con Coan, tratando de que se logre formalizar el contrato. Nos han informado que este proceso está en nivel nacional y que podría concretarse en los próximos días”, explicó Gómez.

Sin embargo, la funcionaria advirtió que en los municipios donde no opere Coan, la entrega de medicamentos volvería a estar a cargo de Colsubsidio, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la EPS que confirme esta redistribución.

“Seguimos a la espera de un comunicado oficial por parte de la Nueva EPS, donde se explique claramente quiénes serán los operadores definitivos y cómo se garantizará la estabilización del servicio”, afirmó Gómez.

La directora de Aseguramiento también alertó sobre el impacto que esta situación ha tenido en los usuarios. Según dijo, continúan aumentando las quejas y las acciones de tutela por la no entrega oportuna de medicamentos, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos médicos, especialmente con pacientes con enfermedades como cáncer, VIH o enfermedades huérfanas.

Desde la Gobernación de Antioquia, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, se enviaron todas las alertas correspondientes a la Superintendencia Nacional de Salud.

“No estamos conformes con la distribución actual de medicamentos y nos preocupa profundamente que no haya claridad sobre la situación”, enfatizó.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró que mantendrá las mesas de trabajo con la Nueva EPS y hará seguimiento estricto a los compromisos anunciados, con el fin de que las estrategias planteadas permitan garantizar el acceso oportuno a los medicamentos para los pacientes en el departamento.