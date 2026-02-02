Detuvieron en Irán a Mehdi Mahmoundian, guionista de la película Fue Solo Un Accidente, nominada a los Óscar

El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian —que coescribió It Was Just an Accident (Fue solo un accidente), nominada a los Óscar de este año— se encuentra entre los tres arrestados bajo sospecha de redactar una declaración para un opositor detenido, reportó la agencia iraní Fars.
Según Fars, al artista se le acusa de ayudar a preparar y firmar una declaración del opositor iraní y ex primer ministro Mir Hosein Musavi, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.
Mahmoudian coescribió “Fue solo un accidente”, nominada a mejor película de habla no inglesa para los Óscar de este año y ganadora de la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025.