x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Detuvieron en Irán a Mehdi Mahmoundian, guionista de la película Fue Solo Un Accidente, nominada a los Óscar

Según detallaron las autoridades, la captura contra el artista se produjo luego de firmar una declaración contra el líder del país y la represión estatal de protestas ciudadanas.

  • El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian se encuentra entre los tres arrestados bajo sospecha de redactar una declaración para un opositor detenido. FOTO: Cortesía y
    El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian se encuentra entre los tres arrestados bajo sospecha de redactar una declaración para un opositor detenido. FOTO: Cortesía y
  • La película está nominada a los Óscar en este 2026. FOTO: Cortesía de It Was Just an Accident (Fue solo un accidente)
    La película está nominada a los Óscar en este 2026. FOTO: Cortesía de It Was Just an Accident (Fue solo un accidente)
  • El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian. FOTO: Cortesía de It Was Just an Accident (Fue solo un accidente) y redes sociales
    El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian. FOTO: Cortesía de It Was Just an Accident (Fue solo un accidente) y redes sociales
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian —que coescribió It Was Just an Accident (Fue solo un accidente), nominada a los Óscar de este año— se encuentra entre los tres arrestados bajo sospecha de redactar una declaración para un opositor detenido, reportó la agencia iraní Fars.

Le puede interesar: Error genético en EE. UU.: pareja demandó a clínica de fertilidad en Florida tras tener un bebé sin vínculo biológico

Según Fars, al artista se le acusa de ayudar a preparar y firmar una declaración del opositor iraní y ex primer ministro Mir Hosein Musavi, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

Mahmoudian coescribió “Fue solo un accidente”, nominada a mejor película de habla no inglesa para los Óscar de este año y ganadora de la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025.

La película está nominada a los Óscar en este 2026. FOTO: Cortesía de It <i>Was Just an Accident </i>(Fue solo un accidente)
La película está nominada a los Óscar en este 2026. FOTO: Cortesía de It Was Just an Accident (Fue solo un accidente)

Fue arrestado junto con el líder estudiantil Abdollah Momeni y la periodista y activista por los derechos de las mujeres Vida Rabbani, añadió la agencia iraní.

El director de “Fue solo un accidente”, el galardonado cineasta Jafar Panahi, condenó la detención de su amigo, coescritor y excompañero de celda en una publicación en redes sociales.

“Mehdi Mahmoudian no es simplemente un activista de derechos humanos con casi nueve años de cárcel. Es un testigo, un oyente y una presencia moral excepcional”, afirmó Panahi.

El gobierno alemán también criticó las detenciones. “La detención de Mehdi Mahmoudian no es un caso aislado, sino parte de un sistema que busca silenciar las voces críticas”, declaró el ministro de Cultura, Wolfram Weimer.

Los arrestos se produjeron mientras la República Islámica intenta restablecer su autoridad tras la represión de una ola de protestas que estalló en diciembre.

Teherán ha reconocido miles de muertes durante las protestas, y el domingo la presidencia publicó los nombres de 2.986 personas de las 3.117 que, según las autoridades, murieron en los disturbios.

El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian. FOTO: Cortesía de It <i>Was Just an Accident </i>(Fue solo un accidente) y redes sociales
El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian. FOTO: Cortesía de It Was Just an Accident (Fue solo un accidente) y redes sociales

La oenegé Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, afirma que pudo confirmar 6.842 muertes, en su mayoría manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad, pero los activistas de derechos humanos advirtieron que la cifra probablemente sea mucho mayor.

También le puede interesar: Video | “¿Crees en el mismísimo diablo?”: la pregunta que incomodó a Jeffrey Epstein en una entrevista inédita

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida