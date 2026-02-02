“¡Qué programa tan tóxico!”: Angélica Jaramillo se despachó contra La casa de los famosos tras la eliminación de su hermana Sofía

La modelo y actriz colombiana Angélica Jaramillo se pronunció a través de su cuenta de Instagram para expresar inconformidad por la eliminación de su hermana, Sofía Jaramillo, del programa La casa de los famosos 3, de RCN.

La gala tuvo lugar este 1 de febrero, cuando Marilyn Patiño, Lorena Altamirano, Alexa Torrex, Campanita, Jay Torres y Tebi Bernal estaban en riesgo de eliminación. Sin embargo, Sofía terminó saliendo de la competencia al obtener el 9,90 % de los votos, por debajo de la actriz Marilyn, quien alcanzó el 11,59 %.

Esto generó que Angélica, quien participó en el reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, afirmara que La Casa de los Famosos 3 es un programa tóxico. “Me parece que fue muy injusto, pero quiero decirles que las cosas pasan por algo. Es un ángel, es una mujer demasiado buena. ¡Qué formato tan tóxico! No merecían tener a una mujer tan espectacular allá adentro”, expresó Angélica en un video.