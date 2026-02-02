x

“¡Qué programa tan tóxico!”: Angélica Jaramillo se despachó contra La casa de los famosos tras la eliminación de su hermana Sofía

Sofía Jaramillo resultó eliminada de La Casa de los Famosos 3 tras obtener 9,90 % de los votos, por debajo de Marilyn, quien alcanzó el 11,59 %.

  • Angélica Jaramillo se mostró inconforme por la salida de su hermana, Sofía Jaramillo, de La Casa de los Famosos 3. FOTO: Tomada de Instagram.
El Colombiano
02 de febrero de 2026
bookmark

La modelo y actriz colombiana Angélica Jaramillo se pronunció a través de su cuenta de Instagram para expresar inconformidad por la eliminación de su hermana, Sofía Jaramillo, del programa La casa de los famosos 3, de RCN.

La gala tuvo lugar este 1 de febrero, cuando Marilyn Patiño, Lorena Altamirano, Alexa Torrex, Campanita, Jay Torres y Tebi Bernal estaban en riesgo de eliminación. Sin embargo, Sofía terminó saliendo de la competencia al obtener el 9,90 % de los votos, por debajo de la actriz Marilyn, quien alcanzó el 11,59 %.

Esto generó que Angélica, quien participó en el reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, afirmara que La Casa de los Famosos 3 es un programa tóxico. “Me parece que fue muy injusto, pero quiero decirles que las cosas pasan por algo. Es un ángel, es una mujer demasiado buena. ¡Qué formato tan tóxico! No merecían tener a una mujer tan espectacular allá adentro”, expresó Angélica en un video.

Posterior a sus declaraciones, la modelo compartió un comunicado a través de su cuenta de Instagram para denunciar que ha sido víctima de comentarios agresivos y de asuntos que, para ella, han sido malinterpretados en contra de su familia.

“Es lamentable observar cómo algunas personas hacen uso irresponsable de espacios públicos y plataformas de comunicación para tergiversar hechos y promover comentarios cargados de odio, afectando no solo la honra y el buen nombre de mi hermana, sino también la tranquilidad de nuestra familia”, se lee en el documento.

Por su parte, Laura Jaramillo, también hermana de Sofía y Angélica, expresó que Juan Martín Moreno, expareja sentimental de la modelo Laura G., contribuyó pagando a un grupo de personas para el fortalecimiento de las redes sociales de la hoy exparticipante de La Casa de los Famosos 3, aunque él resida en Dubái.

“Se puso la diez (Juan Martín) a crear un equipo de trabajo para que se generaran videos de Sofía y se viralizaran y, mejor dicho, Sofía comenzara a ser tendencia”, afirmó Laura.

La casa de los famosos Colombia ya avanza en su tercera temporada y ha tenido a dos ganadores por el momento: la influencer Karen Sevillano (2024) y el cantante y creador de contenido Andrés Altafulla (2025).

Utilidad para la vida