Hospital de Puerto Berrío: Gobernación de Antioquia pide asumir su operación tras siete inspecciones

La preocupación no se limita a los habitantes de Puerto Berrío. Debido a la importancia de este centro asistencial para el Magdalena Medio , las fallas podrían repercutir en la atención de pacientes de otros sectores de la región que dependen de sus servicios.

Durante esas revisiones se evidenciaron problemas que, según la gobernación, afectan la atención de los pacientes y ponen en riesgo la prestación adecuada de los servicios.

La solicitud se sustenta en siete visitas de inspección, vigilancia y control realizadas por la Secretaría de Salud e Inclusión Social desde el cambio de operador del hospital.

La administración departamental pidió formalmente a la alcaldía de este municipio que entregue el manejo del centro asistencial para que uno de los hospitales de la red pública de Antioquia se encargue de garantizar su funcionamiento.

La Gobernación de Antioquia quiere asumir la operación del Hospital de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, ante las deficiencias que ha encontrado en la prestación de los servicios de salud.

Sin embargo, las revisiones adelantadas por la Secretaría de Salud han identificado dificultades en diferentes áreas del funcionamiento institucional.

Actualmente, el centro asistencial funciona mediante un convenio de atención pública suscrito entre el municipio de Puerto Berrío y la Unión Temporal Hospital Puerto Berrío.

Según el balance entregado, las observaciones coinciden con preocupaciones que también han sido expuestas por otros actores, entre ellos la Veeduría de Puerto Berrío y la Superintendencia Nacional de Salud.

La última visita de inspección se realizó la semana pasada y dejó nuevos motivos de preocupación para las autoridades departamentales.

De acuerdo con la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, durante esa revisión encontraron fallas en la prestación de los servicios, problemas en la contratación con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), dificultades en la atención quirúrgica y de urgencias, y deficiencias en hospitalización.

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A esto se suman la falta de personal suficiente para atender las consultas especializadas, las deficiencias en las condiciones de habilitación y los retrasos en los pagos a terceros y al personal médico.

La funcionaria explicó que la intención es encontrar una salida que permita garantizar la continuidad de la atención y mejorar las condiciones en las que los usuarios reciben los servicios.

Aunque la gobernación ofreció que uno de sus hospitales se encargue de la operación, el cambio no depende exclusivamente del departamento. La decisión de ceder el manejo del centro asistencial corresponde a la Alcaldía de Puerto Berrío.

Por esa razón, la Secretaría de Salud convocó al municipio a una mesa técnica extraordinaria para revisar los hallazgos de las inspecciones, conocer los planes de mejoramiento y discutir las alternativas para resolver la situación.

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La reunión fue solicitada para esta misma semana, con la expectativa de que ambas administraciones puedan tomar decisiones frente al futuro del hospital.

La secretaria agregó que la intención es trabajar conjuntamente con el municipio para garantizar una atención oportuna y de calidad, y planteó que la operación pueda quedar en manos de uno de los hospitales departamentales de manera permanente.

”En estos momentos, me parece que está muy mala la atención. Por ejemplo, yo ingresé el día martes alrededor de las seis de la tarde a urgencias, me revisó el médico de triage, pero no me hizo nada; lo único que me dijo es que arrimara a una farmacia, me comprara un Naproxeno y me lo tomara, y que luego fuera a mi EPS a pedir una cita médica, a pesar de que tenía un dolor de cabeza insoportable y una presión en el pecho”, comentó Nayalid Nieto Cárdenas, usuaria del Hospital de Puerto Berrío.