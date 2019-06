“En Bello hay un descalabro institucional”: Luis Pérez

Con la destitución del alcalde César Suárez Mira en el horizonte y con el problema de la falta de seguridad en Bello latente, el gobernador de Antioquia deberá escoger en los próximos días quién será el próximo (o la próxima) gobernante del municipio del norte del Valle de Aburrá a menos de siete meses del fin del cuatrienio.

Lea aquí: Juez rechaza solicitud que pretendía que alcalde de Bello siguiera en libertad

Eso lo sabe Luis Pérez, quien en la mañana de este martes hizo referencia a esa decisión que quedará en sus manos y que deberá tomar con prontitud para que Bello tenga un nuevo mandatario:

“Ese tema es complejo porque no solo está en camino la destitución del alcalde si no que está ocurriendo en un municipio que actualmente tiene los más altos índices de violencia en Antioquia. Estamos esperando la decisión judicial porque no nos ha llegado y pensamos que hoy puede llegar. Quisiera elevar consultas con el Gobierno Nacional y las fuerzas del Estado para ver qué va a pasar en el municipio porque esto desequilibra aún más esta ciudad”.

¿Quién escoge el nuevo alcalde?

Luis Pérez Gutiérrez deberá escoger de la terna que mande la coalición Bello Ciudad de Progreso, una coalición que patrocinó al candidato Suárez Mira y que está conformada por los partidos Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical.

El mandatario departamental aclaró además que pedirá ayuda del Gobierno Nacional y que espera que el presidente Iván Duque esté al tanto del tema esta semana y aporte soluciones para lo que llamó como un “descalabro institucional” en Bello:

“Vamos a hacer consultas con las fuerzas políticas de Bello pero creo que es un momento en que el nombramiento del nuevo alcalde tiene que estar vinculado con instrumentos de seguridad para el municipio. Estaba seguro que los resultados de la intervención en Bello iban a ser más rápidos pero la verdad es que no son como los esperábamos”.

La audiencia del lunes

El Juez 20 Penal del Circuito de Medellín rechazó el pasado lunes la solicitud de nulidad que había interpuesto la defensa de César Suárez Mira que pretendía que la prisión domiciliaria que debería pagar el aún alcalde de Bello, no se hiciera efectiva hasta que la sentencia no alcanzara ejecutoria, es decir, hasta que se agoten todos los recursos de apelación.

Vale recordar que el pasado 15 de mayo, el Juez declaró a César Suárez Mira, alcalde de Bello, culpable en primera instancia de los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público y lo condenó a 6 años y 10 meses de prisión domiciliaria, incluido el pago de una fianza de $4.140.000.

Tanto la fiscal del caso, la Procuraduría y la defensa del político apelaron la sentencia. Este trámite será resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

¿Qué sigue?

HIlda Astrid Carvajal, abogada defensora, explicó que César Suárez Mira deberá firmar un acta de compromiso y comenzar a descontar la pena de los 82 meses en su domicilio.

El proceso

El caso que tiene en líos a Suárez Mira desde hace más de dos años se originó por una denuncia radicada por el exconcejal y hoy representante a la Cámara, León Freddy Muñoz luego de que en la página web de la Alcaldía se decía que el mandatario había cursado bachillerato en los colegios Santo Domingo de Guzmán, Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza y Jorge Eliécer Gaitán.

El mandatario presentó documentación de un título expedido en 1994 en el colegio Bolívar de Medellín, una institución que ya no existe. Con ese certificado Suárez se presentó a la Universidad Cooperativa de Colombia, donde estudió el pregrado de derecho y avaló su formación a la hora de posesionarse como funcionario de la Contraloría de Antioquia y secretario del Concejo de Bello.