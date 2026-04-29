Granizada en La Unión, Antioquia, arrasó cultivos que iban a Estados Unidos y Rusia

Las intensas granizadas de los últimos días dejaron pérdidas significativas en cultivos de hortensias en La Unión, uno de los principales productores de esta flor en Colombia y cuya producción tiene como destino mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos y Rusia.

Las imágenes difundidas por habitantes de ese municipio muestran extensas áreas cubiertas de hielo, con flores dañadas y tallos partidos, mientras algunos trabajadores sacaban el granizo con pala de entre las plantas. El granizo no solo rompe ramas: también quema hojas y flores, comprometiendo la calidad necesaria para la exportación.

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Yorman Correa, agrónomo de la Alcaldía de La Unión, explicó que el granizo dañó las estructuras de las polisombras — la malla que se instala sobre los cultivos para proteger las flores del sol y las heladas —, dejando las plantas expuestas. Las hortensias no fueron las únicas afectadas: cultivos de fresa, arveja y papa también registraron daños.

La secretaria de Agricultura del municipio, Jessica Quintero, advirtió que aún no hay un balance definitivo. “Apenas empezamos a recibir reportes el lunes. No los hemos recibido completos porque falta mucha conciencia en reportar las afectaciones”, señaló. Las solicitudes de visita técnica siguen llegando y el consolidado total podría tardar varios días.

Este tipo de eventos no es nuevo en La Unión. Las granizadas y lluvias intensas afectan periódicamente la producción agrícola del municipio, con un impacto especialmente severo en el sector floricultor: cualquier daño visible en la flor reduce su valor en mercados internacionales de alta exigencia.