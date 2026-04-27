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En Medellín cayeron 73 rayos en 50 minutos por el aguacero de este lunes: las quebradas están a tope

Desde el Dagrd se hace el monitoreo constante para prevenir emergencias o atender novedades.

  • En algunos puntos de Medellín, como en la glorieta de Monterrey, se reportan inundaciones. Imagen tomada de redes sociales.
    En algunos puntos de Medellín, como en la glorieta de Monterrey, se reportan inundaciones. Imagen tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Durante la tarde de este lunes 27 de abril, en Medellín, se han reportado fuertes aguaceros y tormentas eléctricas, las cuales están siendo monitoreadas por los organismos de socorro de la ciudad.

De acuerdo con la información más reciente del Siata, en la última hora en el Valle de Aburrá se registraron 73 descargas eléctricas: 60 en Medellín, 11 en Bello, 1 en Barbosa y otra en Envigado.

Además, hay una creciente en la quebrada La Guayabala del barrio Diego Echavarría con aumento de nivel a riesgo naranja.

Las lluvias de mayor intensidad se reportan en Medellín y Bello, mientras que las de menor intensidad en Girardota, Copacabana y Envigado. Se espera que llueva, por lo menos, una hora más.

Puede leer: Medellín quiere ser ‘ciudad esponja’ con megatanque subterráneo y parques inundables para evitar tragedias por lluvias

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo en su cuenta oficial de X: “Pedimos a la ciudadanía corresponsabilidad en la gestión del riesgo y seguir las recomendaciones oficiales”.

Hasta el momento no se reportan emergencias a la línea 123.

Entérese: Área Metropolitana adelanta obras en 14 puntos críticos del río Medellín

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