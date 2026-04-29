Videos | Indígenas se toman el edificio del Ministerio de Interior tras jornada de protestas en Bogotá

Una tensa situación de orden público se presenta en Bogotá debido a una jornada de protestas de comunidades indígenas que al parecer se ha convertido en una retención masiva de funcionarios y ciudadanos en las instalaciones del Ministerio del Interior.
Lo que inicialmente se reportó como el bloqueo de unos 200 trabajadores, fue rectificado por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, quien confirmó que aproximadamente 1.300 personas quedaron atrapadas dentro de los edificios Bancol y BIP.
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