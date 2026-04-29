Buscan a responsables de la muerte de un perro en El Carmen de Viboral

En el Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, hubo un caso de violencia animal que terminó en la muerte de un perro en la vereda La Sonadora, ubicada en el corregimiento de Aguas Claras.

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De acuerdo con testimonios de la comunidad, aún sin ser confirmados por las autoridades, el canino habría sido asesinado, presuntamente, por ocasionar algunos daños en una finca del sector, y al parecer, dos más fueron raptados.

“Es muy triste que por una bobada de esas maten a un perrito. Ojalá encuentren a los responsables rápido porque así como hicieron con ese, quién sabe qué pueden hacer con otros animales”, dijo una de las vecinas del sector, quien por lo delicado del asunto prefirió no revelar su identidad.

Ante lo sucedido, la administración municipal salió al paso, rechazó estos actos de maltrato animal y confirmó que ya se adelantan todas las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

“Informamos a la ciudadanía que las Secretarías de Agricultura y de Gobierno han activado de manera inmediata los canales institucionales, con el fin de brindar acompañamiento a los denunciantes y garantizar que los hechos sean atendidos con la debida diligencia”, expuso la alcaldía en un comunicado oficial.

A la par, con el objetivo de prevenir otro hecho similar y sensibilizar a las personas que viven cerca al lugar de los hechos, la Unidad de Bienestar Animal llevará a cabo una intervención comunitaria.