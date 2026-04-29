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Buscan a responsables de la muerte de un perro en El Carmen de Viboral

Al parecer, otros dos caninos fueron raptados en una zona aledaña, pues la comunidad los reportó como desaparecidos.

  • El perro, presuntamente, habría sido asesinado por ocasionar unos daños en una finca del sector. Imagen de referencia de ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    El perro, presuntamente, habría sido asesinado por ocasionar unos daños en una finca del sector. Imagen de referencia de ARCHIVO EL COLOMBIANO.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
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En el Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, hubo un caso de violencia animal que terminó en la muerte de un perro en la vereda La Sonadora, ubicada en el corregimiento de Aguas Claras.

Lea más: Más de 90 condenas en un año por maltrato animal en Colombia: incluyen casos de violencia sexual y muertes

De acuerdo con testimonios de la comunidad, aún sin ser confirmados por las autoridades, el canino habría sido asesinado, presuntamente, por ocasionar algunos daños en una finca del sector, y al parecer, dos más fueron raptados.

“Es muy triste que por una bobada de esas maten a un perrito. Ojalá encuentren a los responsables rápido porque así como hicieron con ese, quién sabe qué pueden hacer con otros animales”, dijo una de las vecinas del sector, quien por lo delicado del asunto prefirió no revelar su identidad.

Ante lo sucedido, la administración municipal salió al paso, rechazó estos actos de maltrato animal y confirmó que ya se adelantan todas las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

“Informamos a la ciudadanía que las Secretarías de Agricultura y de Gobierno han activado de manera inmediata los canales institucionales, con el fin de brindar acompañamiento a los denunciantes y garantizar que los hechos sean atendidos con la debida diligencia”, expuso la alcaldía en un comunicado oficial.

A la par, con el objetivo de prevenir otro hecho similar y sensibilizar a las personas que viven cerca al lugar de los hechos, la Unidad de Bienestar Animal llevará a cabo una intervención comunitaria.

¿Fue un acto de venganza?

Daniel Quintero Betancur, secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, dijo que desde el pasado jueves 23 de abril en una reunión con la comunidad animalista del municipio, se reportó como desaparecido el perro que apenas hace algunas horas fue hallado sin vida.

Entérese: Van 135 animales silvestres atacados por perros y gatos en el oriente de Antioquia

El funcionario precisó que la desaparición, al parecer, podría estar relacionada a una discusión que días antes sostuvieron los dueños del perro con los propietarios de algunas de las fincas de la vereda, pues según estos últimos, el canino habría ocasionado varios daños. Sin embargo, es apenas una hipótesis.

“Lo que sí se puede confirmar al día de hoy es que ya se radicó una denuncia ante la Fiscalía a través de la Unidad Animalista de nuestro municipio. Debemos ser muy responsables con el manejo de la información y dejar que las autoridades se encarguen de esclarecer los hechos”, añadió.

Por último pero no menos importante, el llamado ante tal tragedia es a la comunidad, pues son los únicos que pueden denunciar cualquier caso de maltrato animal, así sea de manera anónima.

Para denunciar este tipo de situaciones en El Carmen de Viboral puede comunicarse a la línea 3145159717 por cualquiera de los siguientes motivos: cuando se trata de un abandono animal; cuando un animal no vive en buenas condiciones de salud o tiene mala alimentación; cuando se presencia cualquier agresión; y cuando alguien hace venta de animales en malas condiciones sin previa autorización.

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