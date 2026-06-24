Tragedia de Granizal: un año de duelo y promesas incumplidas

Con megáfonos, arengas y pancartas subieron por ese laberinto de escaleras de cemento que es Granizal, con sus calles empolvadas, tanques vacíos y casas de ladrillo que trepan la ladera sin permiso de nadie. Entre todos resalta Fernando*, quien sube el camino en muletas. Hace un mes llegó desplazado desde el Chocó, donde una mina antipersonal le arrancó un pie. No conocía a nadie en Granizal, pero esta vereda tiene esa costumbre: recibe a quien llega con los brazos abiertos. Ayer, bajo un sol que calentó la tierra cobriza, caminó junto a cincuenta personas que subieron desde El Pinar hasta Altos de Oriente, donde hace exactamente un año la tierra se tragó a sus vecinos.
“Agua, vida y vivienda digna”, gritaron. “No queremos más promesas ni baldes para cargar”. Y una pregunta que se repite entre el polvo del camino: ¿dónde está la mano del Estado?
Julio César Caicedo Camacho, quien pone la voz, nació en Buenaventura, es víctima del conflicto y lleva diez años en Granizal. Esa madrugada del 24 de junio de 2025 estaba despierto —las goteras de su techo no lo dejaban dormir— cuando escuchó los gritos: salgan, salgan. Salió a tiempo para salvar la vida. Perdió todo lo demás. “Quedamos para empezar de cero”, dijo. Le dieron un mes de subsidio de arriendo: 750.000 pesos. No más. Ha interpuesto derechos de petición, tutelas y desacatos. “En diciembre me llamaron para decirme que ya había salido mi notificación para un siguiente pago. Cuando fui, no había nada”. Hoy paga arriendo en El Pinar con lo que gana vendiendo productos de limpieza en la calle.
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