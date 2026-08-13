“El domingo se casa”: Padre busca a su hijo, Juan Felipe Giraldo, bajo los escombros de un hotel en Pereira

En medio del silencio que dejan los escombros, Hernán Giraldo espera. Es una espera distinta a cualquier otra. No tiene una hora definida, una llamada que pueda devolverle la tranquilidad ni una noticia que cierre la incertidumbre. Tiene, en cambio, la convicción de que su hijo Juan Felipe sigue vivo.

Hernán llegó a Pereira después de conocer la noticia del terremoto. Juan Felipe, de 24 años, había viajado desde Bogotá por trabajo. Se dedica a vender monturas y gafas y estaba haciendo una correría por la ciudad. Llegó en la madrugada del lunes al Hotel Dibeni.

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Horas después, el terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia y el hotel quedó en ruinas. Desde entonces, sus familiares, oriundos de El Santuario, Antioquia, intentan reconstruir las últimas horas de Juan Felipe y, sobre todo, encontrar una señal que permita saber dónde está.

Hernán permanece cerca de los equipos de rescate. Mira hacia el lugar donde estaba el hotel y sigue cada movimiento de quienes remueven los escombros: “Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza (...) estoy seguro de que mi hijo está vivo”, cuenta en un video difundido en redes sociales.

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