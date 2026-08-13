Dian entregará bienes valorizados en $83.000 millones para damnificados del terremoto: aquí los detalles

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que utilizará mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación para contribuir a la atención de las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.
La entidad informó que inició los trámites para entregar, durante las próximas 24 horas, mercancías por un valor total de $3.266 millones al Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Andrés Felipe Velásquez Reyes, nuevo director general de la Dian, sostuvo que esta primera entrega incluye ropa, calzado, radios de comunicación, artículos electrónicos y elementos para el hogar, entre otros bienes.
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Según el funcionario, estos productos podrán ser utilizados en las labores de asistencia humanitaria y en la recuperación temprana de las zonas impactadas por el terremoto.
“Iniciamos los trámites necesarios para entregar, en las próximas 24 horas, mercancías por un valor total de $3.266 millones al Departamento para la Prosperidad Social (DPS)”, afirmó Velásquez Reyes.