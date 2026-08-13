Dian entregará bienes valorizados en $83.000 millones para damnificados del terremoto: aquí los detalles

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que utilizará mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación para contribuir a la atención de las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La entidad informó que inició los trámites para entregar, durante las próximas 24 horas, mercancías por un valor total de $3.266 millones al Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Andrés Felipe Velásquez Reyes, nuevo director general de la Dian, sostuvo que esta primera entrega incluye ropa, calzado, radios de comunicación, artículos electrónicos y elementos para el hogar, entre otros bienes. Le puede gustar: Listo el decreto que nombra a Andrés Felipe Velásquez como nuevo director de la Dian, ¿quién es? Según el funcionario, estos productos podrán ser utilizados en las labores de asistencia humanitaria y en la recuperación temprana de las zonas impactadas por el terremoto. “Iniciamos los trámites necesarios para entregar, en las próximas 24 horas, mercancías por un valor total de $3.266 millones al Departamento para la Prosperidad Social (DPS)”, afirmó Velásquez Reyes.

Dian dona bienes por $83.000 a damnificados

Además de la primera entrega, la Dian adelantó inspecciones de mercancías en todas sus direcciones seccionales del país con el objetivo de identificar otros bienes que puedan ser destinados a la atención de la emergencia. Como resultado de este proceso, fueron identificados productos como plantas eléctricas, alimentos no perecederos, frazadas, colchones, carpas, radios de comunicación y materiales de construcción, entre otros.

El valor estimado de estas mercancías asciende a $83.000 millones. Estos elementos serán entregados en calidad de donación a las gobernaciones y alcaldías de los territorios afectados por el terremoto. De esta manera, la entidad de impuestos busca aprovechar bienes que se encuentran bajo su administración para fortalecer la respuesta de las autoridades locales ante las necesidades generadas por la emergencia.

¿Cómo pueden donar los contribuyentes en la declaración de renta?

El director también hizo un llamado a los contribuyentes personas naturales para que realicen aportes voluntarios al momento de presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. Los ciudadanos que quieran contribuir deberán diligenciar la casilla 141 del formulario 210, correspondiente a residentes, cuando presenten su declaración a través de los canales digitales de la entidad. Para los contribuyentes no residentes está habilitada la casilla 117 del formulario 110.

Andrés Felipe Velásquez Reyes, nuevo director general de la Dian, lidera las acciones de la entidad para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto. FOTO CORTESÍA

El aporte voluntario puede realizarse por cualquier monto y será recaudado en el momento en que el contribuyente efectúe el pago del impuesto. En los casos en que la declaración de renta no arroje un valor a pagar, el contribuyente también podrá realizar únicamente el aporte voluntario destinado a esta iniciativa. La entidad señaló que los recursos recaudados serán destinados a las zonas afectadas por el terremoto mediante programas sociales. Velásquez añadió que los recursos serán utilizados en programas orientados a la reducción de la pobreza, así como en iniciativas de atención para adultos mayores y personas en condición de discapacidad. “Acudimos al sentido de solidaridad de todos los colombianos”, dijo el funcionario, quien agregó que desde el Gobierno Nacional existe el compromiso de administrar las donaciones de manera transparente, de acuerdo con los pilares de la denominada Patria Milagro.

¿Qué beneficios tributarios existen por realizar donaciones?

La Dian recordó además que la legislación colombiana contempla beneficios tributarios para los contribuyentes que realicen donaciones o aportes destinados a contribuir con la atención de las personas damnificadas. El artículo 257 del Estatuto Tributario establece que las personas y empresas que realicen aportes a entidades autorizadas pueden acceder a un descuento tributario equivalente al 25 % del valor donado, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ley. Este beneficio implica que una parte del valor entregado puede reflejarse como un menor impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en la declaración correspondiente a 2027.