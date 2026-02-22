Sí hay de dónde escoger: guía de candidatos a la Cámara por Antioquia

Encontrar liderazgos intachables en la baraja electoral suele sentirse como remar contra la corriente. En medio de una contienda en la que siguen pesando las maquinarias, los herederos de estructuras clientelares y múltiples cuestionados, rescatar perfiles idóneos parecería una tarea difícil.
Sin embargo, entre las largas listas de aspirantes a la Cámara de Representantes por Antioquia asoman variados nombres que pretenden devolverle dignidad y altura al ejercicio legislativo.
Si bien estos candidatos no son mayoría, cada uno busca, de acuerdo con su visión del país y su agenda programática, darle nuevos aires a la representatividad antioqueña en el Congreso.
Más allá de la diversidad de propuestas, lo cierto es que quiénes participen de la próxima legislatura tendrán sobre sus hombros la difícil misión de enderezar múltiples problemas tanto del orden nacional como departamental.
El próximo Congreso no solamente tendrá que hacerle frente a problemas fiscales que vienen acumulándose como una bomba de tiempo, sino que, especialmente en el caso de Antioquia, deberá abogar para que muchos de los proyectos que demanda la región hagan parte de las prioridades del Gobierno Nacional.
Pese a que toda lista es arbitraria y seguramente esta dejará por fuera a muchas otras buenas candidaturas que también vale la pena destacar, EL COLOMBIANO se dio a la tarea de revisar la conformación del abanico de aspirantes a la Cámara por Antioquia en los diferentes partidos y movimientos.
El objetivo de esta selección es rescatar candidaturas que representen seriedad y experiencia en sus respectivos campos, respetando los diferentes matices de cada colectividad.
En la guía hay desde figuras que debutan en la política, luego de hacerle control político al Gobierno Nacional, hasta líderes del sector privado que quieren dar el salto a lo público.
Hay expertos en problemáticas como la crisis de la salud y el medio ambiente, así como curtidos servidores públicos que se han encargado de velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos y propender por la correcta ejecución de las políticas públicas y sociales en Medellín y el departamento.
Esta selección, que de ninguna manera busca ser un compendio definitivo ni una verdad absoluta, pone el reflector sobre figuras que muchas veces operan al margen de las grandes estridencias. Son ciudadanos que, con rigor, disciplina y vocación, han trabajado por sus banderas y que ahora quieren asumir el reto de llevar las necesidades de Antioquia a la rama legislativa.
Más que una guía exhaustiva, esta es una invitación a escudriñar trayectorias y capacidades. Más allá de los colores partidistas o las orillas ideológicas, este grupo de candidatos demuestra que existen opciones con el peso intelectual, la experiencia y la decencia necesarios para elevar el nivel del debate político y ejercer una representación digna por Antioquia.