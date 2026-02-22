x

Murió la directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés

Su familia confirmó su deceso en la noche de este sábado 21 de febrero tras una larga lucha contra el cáncer. Su trayectoria se enfocó en la exploración de la identidad afro y su representación en la cultura.

    Astrid Liliana Angulo Cortés era directora del Museo Nacional desde marzo de 2024. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 60 minutos
bookmark

Astrid Liliana Angulo Cortés, quien desde 2024 se venía desempeñando como directora del Museo Nacional de Colombia, falleció este sábado a los 52 años.

“Después de un proceso largo, valiente y profundamente acompañado, su cuerpo decidió descansar. Se fue tranquila, rodeada del amor de su familia y sostenida por esa red inmensa de afecto, oraciones y buena energía”, confirmó su familia en un comunicado. El diario El Tiempo indicó que la gestora e investigadora cultural luchaba contra un cáncer linfático.

Angulo fue nombrada el 31 de marzo de 2024 por el Ministerio de las Culturas para dirigir el museo más antiguo del país, pero desde marzo de 2023 era co-curadora del proyecto Museo Afro de Colombia, cargo desde el cual exploró la identidad afrodescendiente y su representación en la cultura contemporánea del país.

Así mismo, fue subdirectora de las Artes en el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, Idartes, gerente de Artes Plásticas y Visuales y subdirectora de Arte, Cultura y Patrimonio en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la capital.

Siga leyendo: UPB celebra noventa años con una exposición de Miguel Ángel Betancur

Nació en Bogotá, pero sus raíces paternas ancladas en el Pacífico siempre la hicieron interesarse por la representación afro en la cultura. Estudió artes plásticas y tenía una especialización en Escultura en la Universidad Nacional de Colombia, además de una maestría en Artes en la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos, gracias a una beca Fulbright.

Su familia la recordó como una mujer con una vida “coherente hasta el final: lúcida, amorosa, agradecida”.

“Nos queda la nostalgia de su risa, su pragmatismo, su ternura y su fuerza. Y al mismo tiempo la certeza de que su energía permanece expandida, acompañándonos con la misma luz con la que transformó miradas y corazones”, agregó su familia en el comunicado.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, lamentó el deceso de Angulo y expresó su admiración por su trabajo realizado en el museo.

Le puede interesar: Del ensayo al libro como pieza artística: las joyas que resguarda la nueva biblioteca del MAMM

Desde el MinCultura con profunda admiración por la mujer que fue y gran tristeza, despedimos a nuestra Directora del Museo Nacional, Liliana Angulo. Que su espíritu descanse en paz”, expresó la ministra en su cuenta de X.

