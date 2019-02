En Murindó, hasta los muertos piden ayuda para superar emergencia

“El Dapard está es haciendo informes desde los escritorios con llamadas telefónicas. Entonces, hay unas comunidades que no están, no verifican a tiempo y no entran en el número que tiene la organización. Se necesita es que vengan al terreno y se reúna con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo”, expresó el alcalde de Murindó, Jorge Eliécer Maturana, quien dice tener grandes diferencias con el censo de afectados del Dapard.