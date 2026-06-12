Los Nutabe ya tienen cementerio: el anterior lo inundó Hidroituango hace 8 años

Un hito vivió la comunidad indígena Nutabe con la entrega y puesta en funcionamiento de su nuevo cementerio comunitario. Ubicado en la vereda Los Galgos de Ituango, en el Norte de Antioquia, esta infraestructura de 2.000 m² es el resultado de un proceso de consulta previa derivado del proyecto Hidroituango. Lo que hace único a este camposanto es que su diseño nació de talleres de imaginarios concertados con la comunidad y fue construido por ellos mismos mediante procesos de contratación social. El complejo cuenta con un oratorio, 51 bóvedas, 234 osarios de mampostería, 127 espacios para tumbas en tierra, senderos en material granular y cerramiento en malla eslabonada. La entrega se formalizó con una ceremonia que unió expresiones espirituales y culturales propias de su tradición.

La entrega simbólica y el inicio de su uso comunitario se realizó mediante una ceremonia que integró expresiones espirituales y culturales de la comunidad Nutabe. FOTO CORTESÍA EPM

El rescate de la memoria: de Orobajo a la vereda Los Galgos

La necesidad de este nuevo espacio surgió en 2017, cuando el avance de Hidroituango requirió la inundación del antiguo territorio de la comunidad en Orobajo, jurisdicción de Sabanalarga. EPM, a través de Integral S.A., vinculó al Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense (LOAF) de la Universidad de Antioquia, bajo la coordinación de la doctora Timisay Monsalve Vargas, para realizar una labor titánica: la exhumación y resguardo de 183 restos óseos. Juan Fernando Morales Villa, jefe Ambiental y Social encargado del Proyecto Ituango, destacó que este camino ha sido concertado y respetuoso con la dignidad de los restos que fueron custodiados durante años por la institución científica. Este traslado busca que la comunidad Nutabe pueda reconstruir sus condiciones de vida y permanencia territorial en su nueva ubicación. El proceso no solo ha sido técnico, sino comunitario. Abelardo David, guardia mayor Nutabe, ejerció una veeduría constante, realizando visitas periódicas a los laboratorios en Medellín para garantizar la trazabilidad y el respeto cultural de sus ancestros. Un punto crucial en la investigación fue la aclaración sobre las víctimas de la violencia. Las verificaciones institucionales confirmaron que las personas fallecidas en la masacre de Orobajo de 1998 no se encontraban en el cementerio inundado, sino que habían sido inhumadas en su momento en el casco urbano de Sabanalarga. No obstante, durante los análisis científicos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) intervino para revisar 14 restos que presentaban lesiones perimortem (heridas ocurridas cerca del momento de la muerte). Actualmente, las autoridades Nutabe coordinan la devolución de estos restos para que reciban su destino final según sus usos y costumbres en el nuevo cementerio.

La infraestructura, con un área aproximada de 2.000 m², fue construida por la propia comunidad mediante procesos de contratación desarrollados durante la implementación de los acuerdos de consulta previa.

Un territorio unificado para la preservación del pueblo Nutabe