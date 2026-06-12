Los Nutabe ya tienen cementerio: el anterior lo inundó Hidroituango hace 8 años

Un hito vivió la comunidad indígena Nutabe con la entrega y puesta en funcionamiento de su nuevo cementerio comunitario. Ubicado en la vereda Los Galgos de Ituango, en el Norte de Antioquia, esta infraestructura de 2.000 m² es el resultado de un proceso de consulta previa derivado del proyecto Hidroituango.
Lo que hace único a este camposanto es que su diseño nació de talleres de imaginarios concertados con la comunidad y fue construido por ellos mismos mediante procesos de contratación social.
El complejo cuenta con un oratorio, 51 bóvedas, 234 osarios de mampostería, 127 espacios para tumbas en tierra, senderos en material granular y cerramiento en malla eslabonada.
La entrega se formalizó con una ceremonia que unió expresiones espirituales y culturales propias de su tradición.