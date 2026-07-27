BACU acelera su expansión en Medellín: superó 40.000 órdenes y proyecta abrir 10 nuevos restaurantes

Medellín se consolidó como una de las principales apuestas de crecimiento para BACU. La cadena colombiana de comida balanceada informó que superó las 40.000 órdenes en la capital antioqueña a menos de seis meses de haber iniciado operaciones, un resultado que, según la compañía, superó las proyecciones iniciales y aceleró su plan de expansión en la ciudad. La marca abrió su primer restaurante en Medellín el 5 de diciembre de 2025, en el centro comercial Oviedo, y desde entonces puso en marcha otros dos establecimientos: BACU Distrito Vera, en Ciudad del Río, inaugurado el 21 de marzo de este año, y BACU Laureles, que abrió sus puertas el 28 de abril. Con estas aperturas, la empresa completa tres puntos de venta en la ciudad, todos operando a plena capacidad.

“Más que medir clientes individuales, en BACU medimos la confianza y la velocidad con la que nos hemos integrado en la vida de los paisas. Los resultados en Medellín han sido extraordinarios y superaron nuestras proyecciones iniciales: en solo seis meses, más de 40.000 órdenes reflejan un fit perfecto entre el paladar exigente de la ciudad y nuestro concepto”, afirmó Stephanie Gómez, cofundadora y CEO de BACU. Lea también: Riwi, la startup paisa que consigue empleo en tecnología para 7 de cada 10 jóvenes sin experiencia

Medellín impulsa el crecimiento nacional de la marca

La expansión en Medellín hace parte de una estrategia nacional con la que BACU busca consolidarse como una marca de alcance nacional y no únicamente bogotana. Actualmente, la empresa suma 21 restaurantes distribuidos entre 17 en Bogotá, uno en Chía y tres en Medellín, con la meta de llegar a 30 establecimientos antes de finalizar 2026. La compañía también reportó un crecimiento sostenido de su negocio. Mientras en 2023 registró ingresos por $17.000 millones, para este año proyecta cerrar con una facturación cercana a $80.000 millones, lo que representa un crecimiento acumulado de 370% en tres años. Ese avance ha venido acelerándose año tras año. BACU reporta un incremento de 52,94% entre 2023 y 2024, de 65,38% entre 2024 y 2025 y proyecta crecer 76,74% entre 2025 y 2026. Como respaldo a ese proceso, en junio de este año la compañía puso en operación un centro de distribución propio en Medellín, desde donde abastece los tres restaurantes de la ciudad y prepara la infraestructura para las próximas aperturas en Antioquia.

Los paisas impulsan nuevas tendencias de consumo

La empresa destacó que Medellín presenta comportamientos de consumo diferentes frente a otras ciudades. Actualmente, el 80% de las interacciones con la marca se realizan directamente en los restaurantes, mientras que el 20% corresponde a pedidos a domicilio, una distribución que, según BACU, evidencia que sus establecimientos funcionan como espacios de encuentro para los clientes. Otro dato que llamó la atención de la compañía es que Medellín se convirtió en la ciudad con más pedidos de matcha por punto de venta dentro de toda su operación nacional, incluso por encima de mercados donde tradicionalmente predominan otras bebidas. En cuanto a la oferta gastronómica, los tres platos más solicitados por los consumidores paisas son Lomo Pimienta, Salmón Teriyaki y Pollo Gaucho, los mismos que lideran las ventas en Bogotá. La compañía también ha incorporado productos adaptados al mercado local, como preparaciones con chicharrón y nuevas versiones de acompañamientos como los hash browns con trufa, desarrollos con los que busca responder a las preferencias del consumidor antioqueño sin perder su enfoque en comida balanceada. Lea más: Los colombianos gastan $2,41 billones al año en helados: así se transforma este mercado

Tecnología y comunidad, parte de la estrategia de crecimiento

Además de la expansión física, BACU ha fortalecido su apuesta tecnológica para mejorar la experiencia de los clientes. En Medellín realizó las primeras pruebas de la funcionalidad “Order in Table”, que permite a los comensales realizar y pagar sus pedidos directamente desde la mesa mediante herramientas digitales antes de extender el sistema a otras ciudades. La marca también impulsa su programa de fidelización Club Bacanes, que ya supera los 40.000 miembros, con recomendaciones y beneficios personalizados. En el canal de domicilios, BACU informó que registra un tiempo promedio de entrega de 13 minutos a través de Rappi Turbo. Le puede interesar: De Medellín a Silicon Valley: los paisas detrás de Veronorte, firma que conecta inversionistas con gigantes tecnológicas La estrategia se complementa con actividades como salidas de atletismo, rodadas de ciclismo, clases de yoga y clubes de lectura, iniciativas con las que la empresa busca fortalecer la comunidad alrededor de la marca y posicionarse como una propuesta de bienestar más allá de la oferta gastronómica. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: