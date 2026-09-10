Conceden tutela por hipopótamo que amenaza caravana de 23 estudiantes en Antioquia: ¿qué ordenó el juez?

Todos los días de clase, un grupo de niños y adolescentes de Puerto Nare sube a una embarcación en el río Nare para ir a estudiar. Lo hacen dos veces al día, cinco días a la semana. Y en ese trayecto han tenido que compartir el río con hipopótamos que se acercan amenazantemente a sus embarcaciones. Un juez de Puerto Berrío ordenó a las autoridades ambientales tomar acciones para controlar a estos animales y proteger a los menores. Tras la tutela interpuesta por Juber Martínez Giraldo y Norman Ferney Vélez Daza, representantes de los menores, el juzgado falló a favor de los niños. La entidad en el centro de la orden es Corantioquia, la autoridad ambiental competente en la zona, que tiene ahora un mes para decidir qué hará con los animales y otro más para ejecutar un plan de control. En contexto: Tutela alerta por 23 niños en riesgo ante hipopótamo en el río Nare

Una exposición riesgosa

En los corredores de los ríos Nare y Magdalena se registra la presencia recurrente de hipopótamos en rutas obligatorias para pescadores artesanales, habitantes ribereños y, sobre todo, para los estudiantes de la Institución Educativa Rural Jorge Enrique Villegas y del Centro Educativo Rural El Gatico. Según el demandante Martínez, los menores expuestos a este riesgo llegan a ser 23. El fallo advierte que, pese al peligro que representa esta especie, no existía en la zona señalización preventiva, sistemas de alerta temprana, líneas de emergencia especializadas ni un protocolo de seguridad para las rutas escolares. Incluso hay registros de que el 24 de julio, unos pescadores reportaron haber sido perseguidos por un ejemplar adulto y perdieron una embarcación en el episodio, aunque sin heridos. Un informe técnico de Corantioquia confirmó los avistamientos y documentó que la alta movilidad del animal —con recorridos proyectados de entre 5 y 29,3 kilómetros en el cauce— dificulta establecer una ubicación permanente. Los múltiples avistamientos, e incluso rescates de crías ocurridos en la zona, evidencian la existencia de un núcleo poblacional activo y reproductivo en el sector. Hasta el momento no se han confirmado ataques directos, pero la corporación reconoce el riesgo latente. Entérese: Sin cacería, ¿cómo se va a controlar la expansión de los hipopótamos del Magdalena Medio?

El fallo del Juzgado

El juez ordenó a Corantioquia adelantar en un mes la valoración técnica del o los ejemplares del llamado “Grupo Nare” y determinar la medida de manejo que resulte “necesaria, eficaz, viable y proporcional”, con base en los principios de erradicación, contención y control. El fallo es explícito en que no le corresponde al juez imponer cuál debe ser esa medida —esterilización, confinamiento, traslado o caza de control—, sino exclusivamente a la autoridad ambiental. Una vez definida, Corantioquia tendrá un mes adicional para ejecutarla. El fallo incluye además órdenes para otras entidades: la Gobernación, la administración local y la empresa de transporte fluvial tienen 48 horas para instalar señalización preventiva, implementar un sistema local de alerta temprana y verificar si las medidas de seguridad actuales son suficientes.

El juez ordenó también que se garantice que los estudiantes puedan retomar sus clases presenciales, luego de que el municipio evaluara pasar a modalidad virtual ante el riesgo. En medio del proceso, Corantioquia recordó lo que lleva advirtiendo desde hace años: la problemática de los hipopótamos desborda las capacidades financieras y operativas de las autoridades ambientales regionales. EL COLOMBIANO consultó a la corporación sobre el plan que llevarán a cabo o si han tenido acercamientos recientes con MinAmbiente para el desarrollo de un nuevo plan, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta. No es la primera vez que la corporación enfrenta esta presión. En 2009 inició un plan de caza de control que fue posteriormente prohibido por la Gobernación. Para ese entonces, un artículo de EL COLOMBIANO recogía las palabras del entonces director de Corantioquia, Luis Alfonso Escobar: “Aunque reconoció que es una decisión impopular, [...] se tiene que llegar a la conclusión de que la caza es necesaria”. Más de quince años después, la decisión sigue pendiente. Para saber más: “No habrá control letal con los hipopótamos del Magdalena Medio”: nuevo Minambiente

¿Qué pasó con el traslado a India?

La propuesta que más ilusionó a la opinión pública parece haberse desinflado. El traslado de 80 hipopótamos al santuario Vantara, financiado por el empresario indio Anant Ambani, según reveló El Espectador, nunca fue radicado formalmente ante las autoridades competentes. Tras una visita de expertos al Magdalena Medio en julio, Vantara modificó su oferta: ahora plantea crear en Colombia un centro de cuidado permanente para los animales o estudiar su traslado a África. Ambas alternativas han sido cuestionadas. La primera, porque implica usar recursos durante décadas a especies invasoras, desatendiendo a las locales. Además, porque esto no soluciona los efectos que tiene la presencia de estos animales sobre los ecosistemas colombianos. La segunda porque la pobreza genética de los ejemplares colombianos, que son hijos de las relaciones endogámicas de los cuatro ejemplares que trajo Pablo Escobar, enfermaría a los africanos, que se encuentran vulnerables a la extinción. En otras noticias: Caso hipopótamos: ¿Por qué es complicado lo que la extravagancia de Pablo Escobar hizo parecer “fácil” años atrás?

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