“No habrá control letal con los hipopótamos del Magdalena Medio”: nuevo Minambiente

En sus primeras declaraciones tras ser designado al frente de la cartera ambiental, Fabio Arjona Hincapié, nuevo Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del gobierno de Abelardo De la Espriella, anunció que el nuevo Gobierno Nacional no acudirá al sacrificio de los hipopótamos del Magdalena Medio para frenar su reproducción.
Justo hace tres meses, el Gobierno de Gustavo Petro anunció que iniciaría un proceso de eutanasia a los hipopótamos descendientes de los ejemplares traídos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980. La actual ministra de Ambiente, Irene Vélez, aseguró en su momento que ningún país había querido recibir a esos animales y que a raíz de su alto costo la caza era necesaria para controlar su población que supera los 200 ejemplares.
Arjona, biólogo marino, investigador y exdirector de Conservación Internacional Colombia, reconoció la gravedad de la crisis y describió al mamífero como “una especie invasora con grandes problemas”, detallando el severo impacto que causan en los ecosistemas locales. “Ha encontrado en Colombia condiciones interesantes porque no tiene es estrés climático que encuentra en su medio nativo, lo cual ha contribuido a que prospere causando enormes problemas. Absorbe humedales, desplaza fauna nativa y puede ser agresivo”, puntualizó el jefe de la cartera en entrevista con El Espectador.