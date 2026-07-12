Sin cacería, ¿cómo se va a controlar la expansión de los hipopótamos del Magdalena Medio?

En sus primeras declaraciones tras ser designado al frente del Ministerio de Ambiente del gobierno de Abelardo de la Espriella, Fabio Arjona fue categórico: no habrá control letal de los hipopótamos del Magdalena Medio.
“Para mí el control letal no va a ser una solución, hay que buscar otra solución más inteligente”, dijo el biólogo marino y exdirector de Conservación Internacional Colombia.
Sus palabras llegaron apenas tres meses después de que el gobierno de Gustavo Petro anunciara el inicio de un plan de eutanasia para 80 de los más de 200 ejemplares que hoy habitan el territorio nacional, una medida de última instancia para frenar una explosión demográfica que, según los modelos científicos, podría llevar la población a 1.000 individuos en 2035.
La historia de los hipopótamos colombianos empieza con su importación en 1981, cuando Pablo Escobar introdujo ilegalmente cuatro hipopótamos —un macho y tres hembras— para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, junto a jirafas, cebras, camellos e incluso elefantes.
Tras su muerte en 1993, los animales quedaron sin vigilancia. Algunos llegaron a zoológicos del país, pero los hipopótamos lograron escapar antes.
Hicieron del Magdalena Medio su pantano propio: con alimento abundante, un clima estable durante todo el año y, sobre todo, sin ningún depredador natural, encontraron condiciones incluso mejores que las de sus ancestros africanos.
Lea más: Hipopótamos en el Magdalena Medio: aquí le explicamos con datos por qué son un peligro para comunidades y ecosistemas
El primer aviso que alertó sobre el problema que representaban llegó en 2007, cuando habitantes de la vereda Bodegas, en Puerto Berrío, reportaron la presencia de un hipopótamo joven y agresivo que atacaba pescadores e invadía fincas.
En ese momento se estimaban apenas 20 ejemplares y nadie actuó de fondo. Pocos conocían el riesgo que crecía en silencio: la población se expandía a una tasa de entre el 8 % y el 14 % anual, mientras que en África —donde la especie figura como vulnerable a la extinción— esa tasa ronda el 0%.
En 2009, el Ministerio de Ambiente autorizó la primera caza de control sobre un ejemplar adulto al que apodaron Pepe. La operación fue ejecutada por el Ejército y cazadores extranjeros, pero las fotografías del cuerpo del animal desataron tal repudio nacional e internacional que una jueza prohibió volver a autorizar ese tipo de acciones. Ahí comenzó el bloqueo que dura hasta hoy.
Desde entonces se probaron todas las alternativas posibles: confinamiento desde 2011, esterilizaciones quirúrgicas desde 2012, traslados a zoológicos colombianos desde 2013, gestiones de traslocación internacional desde 2018 e inmunocastraciones desde 2022.
El resultado, tras décadas de esfuerzos y miles de millones de pesos invertidos, es desalentador: apenas 35 animales esterilizados, 40 inmunocastrados y ninguno trasladado fuera del país. Solo se ha logrado intervenir a 75 ejemplares.
Su enorme tamaño, su gruesa piel y su capacidad semiacuática hace que solamente su captura sea una tarea titánica. Entre tanto, siguieron reproduciéndose.