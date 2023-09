Al comienzo, Carlos Mario empezó a venderla en el pueblo sin mucha brega, pero el negocio empezó a ponerse difícil. Yo los veía con una yuca rara y entonces dije: ya van a empezar a jugar con el campesino. Ofrecí en todas las legumbrerías del pueblo y nadie me quiso comprar. Uno de los comerciantes fue sincero y me contó que en realidad era mejor traerla de Medellín, que la yuca estaba barata , entonces no aguantaba comprar aquí una arroba en $45.000, cuando en Medellín valía $20.000.

Me cogió la depresión, la aburrición y el desespero de saber que esos pollos necesitaban cuido, algunos me compraron de a 10 pollos y cuando uno iba a cobrarles, decían: espere un momentico. Aguarde que la cosa está difícil. Sentí que estaban jugando conmigo . Me tocó regalarlos como loco, a las iglesias cristianas, a la gente de las veredas. Descansé un poquito cuando ya me quedé sin pollos, es que no tenía comida para echarles, cuenta.

Entonces fue viernes. Carlos Mario masticó su infortunio y preparó el pleito. Salió de la finca en la moto, empacó cuatro bultos de yuca, un mueblecito que su mamá le había regalado, una caneca con tres libras de panela hervida, una brazada de leña, se colgó una pesa, metió ocho libras de arroz en el bolso, grampas, una herramienta para templar los alambres que en el campo llaman el diablo y lo acompañó un perro negrito que se llama Pokémon.

Yo sabía que había un monopolio de la yuca, sabía que tenía que venir a hacer algo, se dijo. Pensaba hacer teatro en el parque para rebuscarse la plata y por eso se trajo ocho sombreros apacharrados que ya se habían acabado de chupar tanto sol y agua.

Llegó al parque. Un señor que vende yuca le dijo que allá no podía ofrecerla, que tenía que pedirle permiso a la inspectora. Yo estaba muy berraco y le dije unas groserías. Me fui derecho a hablar con el alcalde, fui a buscarlo, que no estaba. Dije que lo esperaba y bueno, al rato llegó, me atendió en la oficina, me tenía una ayuda porque yo vivo en un rancho de plástico y estoy haciendo una cabaña en madera. Me preguntó, Carlos Mario, ¿vos por qué estás así? Le conté y le puse a escoger una de dos cosas: me vas a dejar regar la yuca en el parque o me dejás hacer teatro. Me dijo, hermano, regálela mejor en un barrio o hágale plática. Yo le respondí que no. Entonces me contestó: prefiero que riegue la yuca y que todo sea por la lucha.

La iba a vaciar en silencio y se iba a ir para la casa, pero un cliente lo grabó con el celular, parece que nada pasa ahora en el mundo sin que quede en una cámara. Ese fue el video que circuló por todos lados. Se le ve desafiante, abatido, con esa mirada altiva del que reclama una injusticia.

Se le escucha: hoy vine a venderlas, pero no puedo porque hay mucha abundancia de yuca y no le pueden comprar al campesino. Lentamente, mientras comparte su mensaje, desamarra los bultos, con el machete corta la pita que impide que las yucas se desparramen por el suelo. Carga de nuevo: los que venden acá, las grandes legumbrerías, le están comprando la yuca a Medellín porque allá se las venden muy barata. Entonces la de nosotros no vale. Así que se las traigo: para dejarlas podrir o para que se las lleven para la casa.