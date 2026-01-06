Un hombre decapitó a su perro en Antioquia; dijo que era “El diablo”

Un aberrante caso de maltrato animal se presentó el pasado domingo 4 de enero en Amagá, Suroeste antioqueño. Según las autoridades de Policía, los hechos ocurrieron en el corregimiento Minas, zona rural del mencionado municipio. Allí, un hombre de 51 años llamado Aleiser de Jesús Rivera decapitó a quien era su mascota, un pequeño perro criollo. Puede leer: Interminable salvajada en Caucasia: desórdenes en corralejas dejan 19 heridos Según los oficiales que atendieron el caso, al preguntarle al hombre por los motivos del ataque, este respondió que el animal era “el diablo”. Razón por la cual los uniformados sugirieron que el hombre podría tener serios problemas de salud mental. El caso es investigado bajo la Ley Ángel, que contempla agravantes para el delito de maltrato animal, entre ellos la sevicia, la comisión de los hechos en espacios públicos, la difusión de actos de maltrato en redes sociales y la obtención de beneficios económicos a partir de estas conductas.

En Colombia son cada vez más las personas que tienen una mascota: según una investigación de Fenalco hecha en el 2025, en Antioquia, en la que el 83% de los encuestados tenía una mascota, que en el 68% de los casos eran perros y en el 30%, gatos. No obstante, a la par que crecen los hogares con mascotas, también lo hacen los casos de maltrato animal. El año pasado, la Policía rescató a cerca de 900 animales que fueron maltratados o abandonados en el departamento y capturó por lo menos a 15 personas por estos delitos. Le puede interesar: Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia Según datos del Grupo Gelma de la Fiscalía, desde 2024 hasta la fecha se registran en el departamento 250 denuncias activas por casos de maltrato animal, 14 juicios en curso, 21 imputaciones, dos sentencias y tres casos con principio de oportunidad. El Valle de Aburrá y el Urabá son algunos de los territorios con más casos de maltrato animal; sin embargo, la problemática se ha extendido por todo el departamento, haciendo cada vez más necesarias estrategias pedagógicas y proyectos que permitan fortalecer la reacción institucional.

“El reto más importante es la cultura ciudadana. A la gente le parece muy normal maltratar a un animal. Tenemos que crecer en cultura ciudadana, eso es lo principal para que en algún momento logremos bajar las cifras. Yo considero que todavía tenemos muchas falencias”, explicó Dionisia Yusti Rivas, gerente de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia.

