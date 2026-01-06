Un hombre decapitó a su perro en Antioquia; dijo que era “El diablo”

Un aberrante caso de maltrato animal se presentó el pasado domingo 4 de enero en Amagá, Suroeste antioqueño.
Según las autoridades de Policía, los hechos ocurrieron en el corregimiento Minas, zona rural del mencionado municipio. Allí, un hombre de 51 años llamado Aleiser de Jesús Rivera decapitó a quien era su mascota, un pequeño perro criollo.
Según los oficiales que atendieron el caso, al preguntarle al hombre por los motivos del ataque, este respondió que el animal era “el diablo”. Razón por la cual los uniformados sugirieron que el hombre podría tener serios problemas de salud mental.
El caso es investigado bajo la Ley Ángel, que contempla agravantes para el delito de maltrato animal, entre ellos la sevicia, la comisión de los hechos en espacios públicos, la difusión de actos de maltrato en redes sociales y la obtención de beneficios económicos a partir de estas conductas.