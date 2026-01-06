x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Un hombre decapitó a su perro en Antioquia; dijo que era “El diablo”

En el 2025 en Antioquia fueron capturadas por lo menos 15 personas por delitos asociados al maltrato animal. Conozca cómo avanza el proceso bajo la Ley Ángel y las alarmantes cifras de maltrato animal en Antioquia.

  • Imagen de referencia de un perro criollo en Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez
    Imagen de referencia de un perro criollo en Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Un aberrante caso de maltrato animal se presentó el pasado domingo 4 de enero en Amagá, Suroeste antioqueño.

Según las autoridades de Policía, los hechos ocurrieron en el corregimiento Minas, zona rural del mencionado municipio. Allí, un hombre de 51 años llamado Aleiser de Jesús Rivera decapitó a quien era su mascota, un pequeño perro criollo.

Puede leer: Interminable salvajada en Caucasia: desórdenes en corralejas dejan 19 heridos

Según los oficiales que atendieron el caso, al preguntarle al hombre por los motivos del ataque, este respondió que el animal era “el diablo”. Razón por la cual los uniformados sugirieron que el hombre podría tener serios problemas de salud mental.

El caso es investigado bajo la Ley Ángel, que contempla agravantes para el delito de maltrato animal, entre ellos la sevicia, la comisión de los hechos en espacios públicos, la difusión de actos de maltrato en redes sociales y la obtención de beneficios económicos a partir de estas conductas.

En Colombia son cada vez más las personas que tienen una mascota: según una investigación de Fenalco hecha en el 2025, en Antioquia, en la que el 83% de los encuestados tenía una mascota, que en el 68% de los casos eran perros y en el 30%, gatos.

No obstante, a la par que crecen los hogares con mascotas, también lo hacen los casos de maltrato animal. El año pasado, la Policía rescató a cerca de 900 animales que fueron maltratados o abandonados en el departamento y capturó por lo menos a 15 personas por estos delitos.

Le puede interesar: Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia

Según datos del Grupo Gelma de la Fiscalía, desde 2024 hasta la fecha se registran en el departamento 250 denuncias activas por casos de maltrato animal, 14 juicios en curso, 21 imputaciones, dos sentencias y tres casos con principio de oportunidad.

El Valle de Aburrá y el Urabá son algunos de los territorios con más casos de maltrato animal; sin embargo, la problemática se ha extendido por todo el departamento, haciendo cada vez más necesarias estrategias pedagógicas y proyectos que permitan fortalecer la reacción institucional.

“El reto más importante es la cultura ciudadana. A la gente le parece muy normal maltratar a un animal. Tenemos que crecer en cultura ciudadana, eso es lo principal para que en algún momento logremos bajar las cifras. Yo considero que todavía tenemos muchas falencias”, explicó Dionisia Yusti Rivas, gerente de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué penas contempla la Ley Ángel por maltrato animal en Colombia?
¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Antioquia?
Los ciudadanos pueden denunciar a través de la Línea 123 de la Policía, ante el Grupo Gelma de la Fiscalía o en las inspecciones de policía locales. Es vital aportar pruebas como videos, fotos o testimonios para facilitar la captura.
¿Qué está haciendo la Gobernación de Antioquia contra el maltrato?
A través de la Gerencia de Protección y Bienestar Animal, se adelantan jornadas de esterilización, rescate y pedagogía. El reto principal, según las autoridades, es fortalecer la cultura ciudadana y la reacción institucional en municipios fuera del Valle de Aburrá.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida