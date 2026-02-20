La MOE desmiente a Petro, que ya dice que habría fraude en elecciones

Solo faltan dos semanas para las elecciones legislativas de este 8 de marzo. En ellas también se elegirán los candidatos que resulten de las consultas convocadas para los comicios presidenciales que se celebrarán este año. Sin embargo, a pocos días de la votación han saltado las alarmas por cuestionamientos directos a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la forma en que deben diligenciarse los formularios electorales. Uno de los pronunciamientos vino del propio jefe de Estado, Gustavo Petro, quien promueve supuestos fraudes de manera anticipada y sin pruebas. A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el presidente aseguró que “no debe haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra, sino el de Thomas and Greg, que ya ha sido notificado como defectuoso”.

Esto contrasta con lo afirmado por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien en entrevista con EL COLOMBIANO aseguró que “se está garantizando que el procesamiento, la transmisión, la digitalización y el escrutinio sean impecables (...) La instrucción es la de siempre y no ha cambiado en décadas”. A esto, el presidente Petro añadió que anteriormente “vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco”. Las advertencias del mandatario han generado preocupación en distintos sectores, pues expertos electorales ya han advertido que cuando un jefe de Estado pone en duda de forma anticipada la integridad del proceso electoral, puede afectar la confianza pública de los comicios y tensionar más el ambiente democrático. Sobre esto, Bruce Mac Master, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), escribió en su cuenta de X que “es inaceptable la estrategia de deslegitimización del sistema electoral colombiano. Doblemente grave cuando proviene del ejecutivo”.

Además, en entrevista con Blu Radio, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, fue enfática en señalar que no existe una teoría que sustente un fraude estructural en las elecciones. “No, ese riesgo de fraude no existe”, afirmó.

EL COLOMBIANO conversó con el subdirector de la MOE, Frey Muñoz, sobre los riesgos que tiene esta confrontación entre el Ejecutivo y las entidades de vigilancia encargadas de las elecciones antes de estos comicios.

El proceso electoral: Empañado por desinformaciones

“El proceso electoral se ve empañado por desinformaciones, por instrucciones diversas, especialmente de cara a lo que son los jurados de votación, que pueden tener una confusión en cuanto a si acatar las órdenes del jefe del Ejecutivo o acatar órdenes de la Registraduría Nacional”, explicó Muñoz. Fue enfático en que las irregularidades —las cuales advierte el presidente Petro— solo pueden establecerse con hechos verificables. “En materia electoral y en materia de cualquier situación, solo ante hechos es que se puede identificar la irregularidad”. Es más, advirtió que si se trata de manejar desde materia penal, la tentativa simplemente se presenta cuando hay “actos idóneos para la comisión de alguna conducta, pero aquí no hay ningún acto idóneo”, afirmó.

El rol del Ejecutivo: Brindar seguridad

Según Muñoz, la función central del Ejecutivo es garantizar condiciones de seguridad y facilitar el trabajo de la organización electoral. “En cuanto al rol precisamente del gobierno, es brindar garantías de seguridad y también (...) coadyuvar a que la organización electoral pueda sacar adelante este proceso”, señaló. Recordó que la responsabilidad directa del proceso recae en la Registraduría Nacional y en el Consejo Nacional Electoral, apoyados por jurados de votación y comisiones escrutadoras. Por ello, insistió en que las demás instituciones deben actuar de forma complementaria: “Lo que deben hacer las otras instituciones es precisamente contribuir a que la organización electoral pueda cumplir con su función que está constitucionalmente”.

Sin evidencia técnica de manipulación

Frente a las sospechas sobre posibles fraudes en los formularios electorales, Muñoz aseguró que no existe evidencia técnica de una manipulación sistemática. Explicó que el antecedente más citado corresponde a inconsistencias detectadas en el preconteo de 2022. “Lo que hubo en el año 2020 —y efectivamente fue el Pacto Histórico— es que hubo una inconsistencia entre los resultados de escrutinio y la información que se dio en preconteo”, indicó. No obstante, el experto subrayó que el sistema electoral colombiano contempla correctivos precisamente para estos casos. “Los resultados electorales no se definen a través del preconteo, sino simplemente abriendo los sobres de votación, contando los E-14 y, en caso de alguna inconsistencia, mirando las bolsas, y ahí estaban los votos”, explicó. En ese sentido, concluyó que “no hubo ningún tipo de fraude electoral; lo que hubo fueron unas inconsistencias” que llevaron a ajustar instrucciones para mejorar la legibilidad y transmisión de los datos.

Incertidumbre del proceso electoral

Finalmente, Muñoz advirtió que el mayor impacto de la desinformación se refleja en la percepción pública y en la labor de los jurados. “De cara a la ciudadanía hay una incertidumbre (...) porque son personas que no tienen un conocimiento profundo”, señaló, y agregó que los jurados de votación también pueden verse confundidos frente a su función. Por ello, hizo un llamado a la pedagogía electoral. “La invitación es que no se replique ese tipo de informaciones, que se profundice precisamente en cómo funciona el proceso electoral. Hay que contribuir a una pedagogía electoral”, concluyó. Finalmente, Muñoz advirtió que el mayor impacto de la desinformación se refleja en la percepción pública y en la labor de los jurados. “De cara a la ciudadanía hay una incertidumbre (...) porque son personas que no tienen un conocimiento profundo”, señaló, y agregó que los jurados de votación también pueden verse confundidos frente a su función. Por ello, hizo un llamado a la pedagogía electoral. “La invitación es que no se replique ese tipo de informaciones, que se profundice precisamente en cómo funciona el proceso electoral. Hay que contribuir a una pedagogía electoral”, concluyó.

¿Cómo entender el formulario E-14?