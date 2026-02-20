La MOE desmiente a Petro, que ya dice que habría fraude en elecciones

Solo faltan dos semanas para las elecciones legislativas de este 8 de marzo. En ellas también se elegirán los candidatos que resulten de las consultas convocadas para los comicios presidenciales que se celebrarán este año.
Sin embargo, a pocos días de la votación han saltado las alarmas por cuestionamientos directos a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la forma en que deben diligenciarse los formularios electorales. Uno de los pronunciamientos vino del propio jefe de Estado, Gustavo Petro, quien promueve supuestos fraudes de manera anticipada y sin pruebas.
A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el presidente aseguró que “no debe haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra, sino el de Thomas and Greg, que ya ha sido notificado como defectuoso”.