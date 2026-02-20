“Ningún gobierno debe meterse en la Universidad Nacional”: rector José Ismael Peña

Más de un año y medio que demoró el Consejo de Estado estudiando dos demandas de nulidad electoral hicieron, en parte, que el periodo institucional de tres años del rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, quedara reducido a 14 meses. Ahora, de regreso se encuentra con un paro y con las renuncias de la gente que puso el anulado Leopoldo Múnera en las distintas sedes.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el rector habló sobre los paros estudiantiles, la “constituyente universitaria” que inició el Consejo Superior Universitario y de las apuestas por las que quiere ser recordado.
Con prudencia, se refirió a la actitud del presidente Gustavo Petro que, en marzo de 2024, ordenó no firmarle su posesión en apoyo a Múnera. También aseguró que la Nacional debe adaptar su oferta de pregrados a las realidades actuales.
¿Cuál fue su sensación cuando el Consejo Superior Universitario decidió acatar el fallo de tutela que lo devolvió a la Rectoría?
La satisfacción del deber cumplido. Hace prácticamente 20 meses se hizo un cambio de Rectoría por fuera de la normatividad colombiana y mi tarea como profesor era mostrarle a los estudiantes que por encima de todo tiene que estar la estructura normativa. Que si nosotros no somos capaces de respetar la norma en un Estado de Derecho, el futuro de nuestro país y el futuro de nuestras instituciones va a estar en peligro. Entonces, habíamos tenido dos fallos del Consejo de Estado claros y contundentes y tuvimos que acudir a una tutela para que fueran respetados esos fallos.