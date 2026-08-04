25 hospitales de Antioquia les cierran las puertas a la Nueva EPS por incumplimientos en pagos

La crisis de la salud en Colombia no da tregua, y las mayores dificultades las siguen teniendo los usuarios de las entidades intervenidas por el Gobierno Nacional. Esta vez, 25 hospitales de Antioquia le cerraron las puertas a la Nueva EPS.

Esta drástica medida rige a partir de este miércoles 5 de agosto, y contempla la suspensión temporal de la prestación de servicios de salud ambulatorios no urgentes para los afiliados.

Así lo confirmó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), al indicar que la medida responde al “grave incumplimiento de los pagos” y a una deuda acumulada que asciende a los 450 mil millones de pesos con la red hospitalaria pública de la región.

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Según AESA, la Nueva EPS ha fallado sistemáticamente en el pago de las obligaciones por servicios ya prestados, dejando a algunos hospitales sin recibir recursos desde hace más de cuatro meses.

“Los centros asistenciales advierten que la situación es financieramente inviable, pues han estado asumiendo la atención de los pacientes sin respaldo contractual ni flujo de caja, comprometiendo su sostenibilidad institucional”, explicó el gremio.

Además de la deuda financiera, AESA aseguró que los hospitales denuncian una falta de interlocución efectiva con los responsables de la EPS y graves trabas administrativas causadas por la centralización de procesos en Bogotá, lo que ha impedido la firma de contratos para la vigencia del año 2026.