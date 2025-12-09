Por pedirles a sus vecinos que no quemaran pólvora, apuñalaron a un hombre en La Ceja, Antioquia

No querer que sus vecinos le quemaran pólvora al lado de su casa fue la sentencia de muerte para un hombre de 40 años en un barrio de La Ceja, Antioquia. La víctima le había pedido en varias oportunidades a un grupo de personas, que estaban quemando voladores y otros artefactos explosivos, que no lo hicieran cerca de donde estaba con su familia, pero uno de ellos reaccionó propinándole una puñalada en la cabeza. Esto ocurrió a la 1:30 de la mañana de este lunes festivo en el barrio El Concejo, en la zona céntrica de este municipio del Oriente antioqueño. Desde la noche del Día de las Velitas, varias personas estaban consumiendo bebidas embriagantes y lanzando estos elementos, situación que estaba incomodando a Jhony Alejandro Quirama Gaviria y a su familia.

De acuerdo con el reporte policial, este hombre salió en una primera ocasión y les solicitó “muy amablemente” que quemaran todos sus elementos más retirados de su propiedad, a lo que ellos hicieron caso omiso y siguieron con esta actividad prohibida como si no les hubieran dicho nada. Entérese: Lamentable: una zarigüeya muerta y tres aves heridas después de la alborada en el Valle de Aburrá Pero el “florero de Llorente” se produjo después de la medianoche, cuando en medio del lanzamiento de estos artefactos lesionaron a una mujer del sector, aunque sin gravedad. Cuando Jhony Alejandro les fue a hacer el reclamo, un hombre tomó un cuchillo y lo atacó en la cabeza, ocasionándole la muerte en el sitio. El señalado agresor escapó del lugar de los hechos, pero las autoridades lo tienen plenamente identificado con base en la información entregada por los familiares de la víctima y otros vecinos del sector que presenciaron el ataque en contra de este hombre. Ya es buscado por las autoridades de este municipio del Oriente antioqueño. Las autoridades investigan si este habría sido el único hecho entre estas personas o si se debió a un cúmulo de conflictos entre vecinos que tuvo como detonante esta agresión.