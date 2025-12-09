Por pedirles a sus vecinos que no quemaran pólvora, apuñalaron a un hombre en La Ceja, Antioquia

No querer que sus vecinos le quemaran pólvora al lado de su casa fue la sentencia de muerte para un hombre de 40 años en un barrio de La Ceja, Antioquia. La víctima le había pedido en varias oportunidades a un grupo de personas, que estaban quemando voladores y otros artefactos explosivos, que no lo hicieran cerca de donde estaba con su familia, pero uno de ellos reaccionó propinándole una puñalada en la cabeza.
Esto ocurrió a la 1:30 de la mañana de este lunes festivo en el barrio El Concejo, en la zona céntrica de este municipio del Oriente antioqueño. Desde la noche del Día de las Velitas, varias personas estaban consumiendo bebidas embriagantes y lanzando estos elementos, situación que estaba incomodando a Jhony Alejandro Quirama Gaviria y a su familia.