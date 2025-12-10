x

Con la captura de tres personas, se esclarece millonario hurto a establecimiento comercial en Concordia, Antioquia

El reporte inicial del robo fue de $125 millones. Conozca más detalles.

    Durante el procedimiento, la Policía pudo recuperar $32 millones en billetes de diferente denominación. FOTO Cortesía Policía Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Alias Libaniel, Yeison y Molina fueron los tres presuntos responsables de un millonario hurto en el municipio de Concordia, Suroeste antioqueño, a quienes la Policía capturó dos días después de cometer el crimen.

A la 1:30 de la madrugada del 5 de diciembre, estos tres sujetos habrían ingresado a un establecimiento comercial del barrio Centro, y, al parecer, robaron de allí una alta suma de dinero en efectivo.

Paso seguido, el propietario del negocio reportó el hurto de $125 millones, no obstante, de acuerdo con versiones policiales, uno de los capturados, además administrador del establecimiento, presuntamente llevaba a cabo robos reiterativos en menor cuantía, a lo que el dueño respondía sin saber aún quién era el responsable.

Según las autoridades, alias “Libaniel” sería quien lideró y coordinó el hurto, mientras que alias “Yeison” y “Molina”, estga última una mujer, se habrían encargado de ejecutar este acto criminal. En el operativo se logró la recuperación de $32 millones.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto agravado.

Otros casos de hurto en Antioquia

A esto se suma lo acontecido en el municipio de Bello durante la primera semana de diciembre: un hurto de un desfibrilador en la sede Rosalpi de la E.S.E Bello Salud.

Hurto de equipo médico en la ESE BelloSalud. Foto: Cortesía
Hurto de equipo médico en la ESE BelloSalud. Foto: Cortesía

De acuerdo con lo dicho por César Arango Serna, gerente de la entidad, el desfibrilador sustraído es un equipo vital para intervenir en un paro cardiorrespiratorio. El elemento hurtado se hallaba instalado en el carro de paros del servicio de hospitalización, un dispositivo móvil que se desplaza por distintas áreas y que contiene insumos críticos para atender emergencias.

Lo que sospecha el personal del Hospital es que el robo, al parecer, lo perpetuó una banda dedicada al hurto de equipos biomédicos, pues uno de los sujetos que quedó en las cámaras de seguridad podría ser uno de los presuntos implicados en otro hecho similar en un centro médico de La Estrella, donde sustrajeron equipos de alto costo.

La denuncia ya fue puesta ante las autoridades competentes, quienes adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes.

