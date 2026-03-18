Alias Primo Gay se tomó fotos haciéndose pasar por muerto para evadir su captura

¿Tienen cercado a alias Primo Gay? En el más reciente operativo que le realizaron en Briceño, Antioquia, estuvieron cerca de capturarlo, aunque en este no solo cayeron dos de los integrantes de su círculo cercano, sino que incautaron su fusil y su celular.
Los elementos incautados habrían sido abandonados por este cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc tras los combates sostenidos en la vereda La Palestina, de este municipio del Norte antioqueño, debido a que las tropas estuvieron muy cerca de capturarlo.