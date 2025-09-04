Alias Primo Gay, el cabecilla de las disidencias que estaría usando trampas para asesinar soldados en Antioquia

Poner “cilindros bomba” señuelos en la vía hacia Hidroituango es la estrategia que están usando el frente 36 de las disidencias de las Farc para engañar a los soldados y llevarlos hacia una trampa de explosivos y disparos que ya cobraron la vida de dos militares en cinco días. Detrás de esta estrategia estaría alias Primo Gay, máximo cabecilla de esta división del grupo armado guerrillero. Desde el 25 de agosto, a los militares les pusieron estas trampas en este corredor vial. En la primera de ellas, las tropas lograron reaccionar y desactivar dos artefactos explosivos que estaban cerca del cilindro, pero en los dos hechos consecuentes los ataques fueron letales. Uno ocurrió tres días más tarde y el segundo, a los cinco días.

Los tres hechos ocurrieron en el sector Santa Gertrudis, de San Andrés de Cuerquia, en la vía que conecta a este municipio con el corregimiento El Valle, de Toledo, el sector predilecto por este grupo armado debido a su soledad y la facilidad de maniobrabilidad que tienen para accionar y escabullirse entre sus montañas. En los dos hechos con víctimas fatales murieron el soldado profesional Esneíder Alejandro Pineda Solarte, en el ataque de la mañana del 28 de agosto, mientras que el 1 de septiembre se presentó el fallecimiento del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, en un ataque en el que esparcieron pólvora por la vía para despistar a los perros antiexplosivos. En estos hechos, además, hubo dos militares lesionados. Entérese: Militar murió al inspeccionar un campo con explosivos en San Andrés de Cuerquia, Antioquia Por estos ataques, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por quien suministre información del paradero de alias Primo Gay, quien estaría generando temor en poblaciones como San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño, Valdivia, Angostura, Yarumal y Campamento.

¿Quién es Primo Gay?

Neíder Yesid Uñates López, nombre de pila de este cabecilla, es considerado uno de los hombres más sanguinario de este grupo armado y es uno de los explosivistas más expertos, razón por la cual se habría ganado la confianza de los históricos cabecillas guerrilleros, quienes con los años le fueron dando poder hasta llegar a los mandos del frente 36. Sus comienzos, sin embargo, se dieron en Anorí bajo la tutela del ELN, tiempo en el que habría participado en un ataque con explosivos en la vereda Los Trozos, de este municipio del Nordeste antioqueño, por allá en el 2017, en medio de las confrontaciones armadas que se estaban dando en este territorio limítrofe con Amalfi.

El sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas (izq.), y el soldado Esneíder Alejandro Pineda Solarte (der.) murieron en dos ataques entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre en la vía entre San Andrés de Cuerquia y el corregimiento El Valle, de Toledo. FOTO: CORTESÍA

Por motivos que no son del todo claros, para 2018 se conoció que alias Primo Gay se enfiló en las disidencias, para el frente 36, para ejercer como explosivista, debido a su habilidad para construir artefactos improvisados. Su fama y efectividad en estos ataques le permitieron que un año más tarde lo ascendieran como cabecilla de escuadra. Durante esa época habría estado detrás de la desaparición forzada y posterior asesinado del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo en la vereda La Frisolera, de Campamento, como parte de su estrategia para generar terror dentro de las poblaciones en las que ya se estaba haciendo conocer por su violenta forma de actuar. Ocurrió en 2020.

Estos fueron tres de los cuatro hombres masacrados entre Angostura y Campamento el 30 de enero de 2023. A la derecha, de camuflado, está alias Primo Gay, quien habría pedido que le tomaran la foto a sus víctimas antes de asesinarlas. FOTO: CORTESÍA

Para finales de ese año, ya era el segundo cabecilla del frente 36, lo que le habría dado aún más poder para poder perpetrar hechos aún más violentos, como la masacre de cuatro personas en la vía entre Angostura y Campamento el 30 de enero de 2023, en la vereda La Frisolera, del primer municipio mencionado. En esa masacre fueron asesinados Arley David Sánchez Madrid, de 18 años; Néider Suárez Estrada, de 19; Álvaro Esteban Adarve Hernández, de 26; y Fabio Andrés Hernández, de 20, a quienes sacaron de sus casas en la noche del domingo 29 y los ubicaron sin vida un día más tarde en los límites de estos municipios.

En esta imagen, alias Primo Gay aparecía al lado del abogado y ganadero Luis Eduardo Lopera Hernández al momento de su liberación el 16 de enero en Amalfi. También aparece un funcionario del CICR que medió en este proceso humanitario. FOTO: CORTESÍA

Su grado de sevicia fue tal que antes de perpetrar el fusilamiento se tomó una imagen con tres de las víctimas y uno de los guerrilleros que lo acompañaban en esta masacre. La cuarta víctima no quedó captada en las fotografías que se dieron a conocer mediante las redes sociales y se hicieron virales en esta parte del departamento. Dos de los cuerpos fueron encontrados en la jurisdicción de Campamento y los otros dos en el lado de Angostura, con cinco kilómetros de distancia entre ambos hallazgos. Todos tenían disparos de fusil en la cabeza, de acuerdo con las investigaciones y se habría cometido como parte de un ajuste de cuentas interno entre las disidencias, según señalaron desde la Policía Antioquia en ese momento. Le puede interesar: Pusieron “cilindro bomba” de señuelo a militares para atacarlos con bombas en el Norte de Antioquia Su acto más reciente, antes de estos atentados, lo vinculan con el secuestro del ganadero y abogado Luis Eduardo Lopera Hernández, quien había sido secuestrado en la vereda La Laguna, de Amalfi, el 14 de enero de este año y fue liberado dos días más tarde, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Durante la liberación, alias Primo Gay apareció en la fotografía del proceso de entrega de este secuestrado, junto con el personal humanitario que participó en la mediación para que este abogado recobrara su libertad. Incluso, antes de que Lopera Hernández se retirara, este cabecilla le dio un abrazo.