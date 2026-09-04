¿Fue provocado? Llamas consumieron bodega de reciclaje en La Estrella

Por cerca de 12 horas los bomberos de La Estrella y de Itagüí combatieron un fuerte incendio que se presentó en el sector de Pueblo Viejo, del primer municipio.
Lea también: Cada día de agosto hubo casi dos incendios en Medellín: denuncian mano criminal
Según trascendió, la bodega de reciclaje de la corporación Corporesiderense –que tiene casi 14 años operando en la zona– se incendió cerca de las 3:00 a.m., situación que dejó un camión completamente incinerado y parte de la infraestructura afectada.
Para atender la emergencia fueron desplegados 25 bomberos, cuatro máquinas extinguidoras y dos vehículos logísticos junto a ambulancias.