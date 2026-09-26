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¿Por qué la Procuraduría investigará al Gerente del Hospital de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá?

Según informó el ente de control, el funcionario es investigado por presuntas irregularidades contractuales por un monto superior a $2.000 millones.

  • ¿Por qué la Procuraduría investigará al Gerente del Hospital de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá?
El Colombiano
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hace 4 horas
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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra Juan Carlos Sánchez Fernández, gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas (sur del Valle de Aburrá), y contra otros funcionarios, por presuntas irregularidades en procesos contractuales que superarían los $2.044 millones.

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Según el organismo de control, uno de los hechos investigados corresponde a una contratación realizada el 1 de enero de 2025 con la Corporación Balboa por $444.707.780. El monto habría superado el límite establecido en el Manual de Contratación y no habría contado con autorización de la Junta Directiva de la ESE.

La Procuraduría también indaga una contratación superior a $1.600 millones, realizada en enero de 2026 para adquirir equipos biomédicos especializados que, según la investigación, no estarían funcionando porque el hospital no tendría el personal requerido para operarlos.

Además, se investiga un posible conflicto de intereses, presuntas ausencias no autorizadas y el supuesto uso personal de un vehículo contratado por la entidad.

Juan Carlos Sánchez Fernández es el gerente investigado del Hospital San Vicente de Paul de Caldas, Antioquia. Foto: Cortesía.

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