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Encontraron caleta de armas del Clan del Golfo en Santa Elena, en las goteras de Medellín

En la operación participaron soldados del Gaula Militar, policías y miembros de la Fiscalía.

  • Una persona fue capturada por las autoridades durante el procedimiento policial. Foto: Cortesía.
    Una persona fue capturada por las autoridades durante el procedimiento policial. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Soldados del Gaula Militar de la Cuarta Brigada, junto con la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación, encontraron un depósito ilegal en el corregimiento de Santa Elena, zona rural de Medellín.

Siga leyendo: Murió patrullero de la policía en accidente de tránsito cerca al deprimido de La Minorista

Según las autoridades, el lugar era utilizado para almacenar armas, equipos de comunicaciones y elementos de intendencia, al parecer pertenecientes a la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo.

Durante la operación fue capturada una persona en flagrancia. Además, las autoridades incautaron un rifle, un revólver, dos pistolas traumáticas, 42 cartuchos traumáticos, cuatro radios, un escáner de comunicaciones, un celular y un chaleco balístico, entre otros elementos.

De acuerdo con las autoridades, estos elementos estarían destinados a facilitar actividades ilícitas de la estructura criminal. El Ejército señaló que la operación afecta las capacidades logísticas de esta organización criminal y evitar el uso de estos elementos en acciones contra la población civil.

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