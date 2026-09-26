Encontraron caleta de armas del Clan del Golfo en Santa Elena, en las goteras de Medellín

Soldados del Gaula Militar de la Cuarta Brigada, junto con la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación, encontraron un depósito ilegal en el corregimiento de Santa Elena, zona rural de Medellín.

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Según las autoridades, el lugar era utilizado para almacenar armas, equipos de comunicaciones y elementos de intendencia, al parecer pertenecientes a la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo.

Durante la operación fue capturada una persona en flagrancia. Además, las autoridades incautaron un rifle, un revólver, dos pistolas traumáticas, 42 cartuchos traumáticos, cuatro radios, un escáner de comunicaciones, un celular y un chaleco balístico, entre otros elementos.