Paro de maestros en Antioquia: IPS asegura que no ha suspendido atención a docentes

Una IPS con más de 82.000 beneficiarios señaló que mantiene la atención al magisterio, a pesar de tener servicios sin pagar desde el año pasado.

  • El pasado 24 de febrero, los docentes de Antioquia salieron a paro denunciado fallas en su atención en salud. FOTO: Juan Antonio Sánchez. Archivo El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Una de las principales instituciones prestadoras de salud a los maestros le salió al paso a las críticas y sostuvo que no ha suspendido la prestación de servicios al magisterio.

El pronunciamiento se produjo a propósito del paro de maestros realizado en Antioquia el pasado 24 de febrero, en el que varias organizaciones que los agrupan denunciaron que su atención está en crisis y que los docentes tendrían a la deriva sus tratamientos médicos y la prestación de múltiples servicios.

En contexto: Maestros de Antioquia van a paro de 72 horas por los problemas del sistema de salud que creó Petro

La IPS que se pronunció es Sumimedical, que tiene más de 82.000 docentes beneficiarios y una importante red de atención en los diferentes municipios de Antioquia.

La organización arrancó sosteniendo que, a pesar de los traumatismos en el sistema de salud, no ha tomado la decisión de suspender el servicio ni interrumpir los tratamientos que ya vienen en curso con los docentes.

Si bien la IPS no negó traumatismos en la atención, atribuyó los mismos a ajustes en las programaciones que han tenido que realizarse.

“En los últimos días, algunos servicios especializados han requerido procesos de coordinación previa propios del modelo de atención vigente. Estos procesos hacen parte de la articulación entre los actores del sistema y pueden generar ajustes en la programación, sin que ello implique suspensión de la atención ni vulneración del derecho a la salud de los usuarios”, dijo la entidad.

A renglón seguido, Sumimedical también señaló que la atención primaria de sus usuarios del magisterio no está reglada por un contrato de modalidad de evento, sino por uno de modalidad de cápita, con el que se estaría cubriendo el servicio en la mayor parte del departamento.

Le puede interesar: Diálogo entre docentes de Antioquia y el Fomag en Bogotá quedó en “punto muerto”

Señalaron igualmente estar pidiendo de forma reiterada que esa prestación de los servicios se normalice, insistiendo en que ellos únicamente son un prestador y el modelo de salud no es algo en lo que ellos puedan influir.

”Sumimedical es una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) con un rol asistencial dentro del sistema. No define el modelo de salud del magisterio ni las condiciones de contratación. Su función es prestar servicios de salud conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por el Fomag, entidad responsable de organizar la red, autorizar servicios y garantizar la continuidad de la atención”, añadió.

La entidad también advirtió que, a pesar de tener deudas pendientes por servicios prestados que se remontan incluso a mayo de 2025, ha continuado prestando con normalidad sus servicios para no dejar sin atención a los docentes.

El paro de docentes realizado la semana pasada se desencadenó luego de que organizaciones como Adida y Fecode salieran a las calles a denunciar que su modelo de atención en salud se encontraba en una crisis profunda, teniendo problemas no solamente para reclamar medicamentos, sino para recibir atención primaria y de especialistas.

Tan solo en el caso de Antioquia, se estima que por lo menos unos 40.000 docentes habrían participado de esas protestas, lo que volvió a poner sobre la mesa la crisis por la que atraviesa el sistema de salud.

Lea además: “Plata sí han tenido, otra cosa es que la derrocharan en corrupción”: alcalde de Medellín sobre ultimátum a ministros de Petro

“Hoy no tenemos medicamentos, hoy no tenemos unos prestadores claros, porque no hay una red de prestadores que podamos decir, está funcionando y que va a atender a los maestros. Pero, adicionalmente a esto, tenemos una cantidad de situaciones que surgen a través de la plataforma donde no le responden a los maestros, donde los maestros van a una atención y no los reciben porque expresan que no pagan por nosotros”, expresó Lida Morales, presidenta de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).

Además de tomarse varias calles de Medellín, los docentes también fueron hasta Bogotá para reunirse con las directivas nacionales del Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), buscando un plan de fondo para estabilizar la atención.

Las protestas también generaron algunas fricciones entre esas organizaciones y la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia. Desde esta entidad se señaló que en las instituciones educativas del departamento se mantenía la normalidad académica y los docentes que no concurrieran a las aulas no tendrían remuneración por esos días no laborados.

Pese a que en días recientes se han realizado acercamientos entre los docentes y el Gobierno Nacional, todavía no ha llegado a un acuerdo.

En medio de ese panorama, Morales señaló que la movilización de esa organización continuaría, apuntado que los traumatismos en la atención en salud de los docentes persisten.

Utilidad para la vida