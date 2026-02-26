Diálogo entre docentes de Antioquia y el Fomag en Bogotá quedó en “punto muerto”

Desde Bogotá sigue el tire y afloje entre profesores sindicalizados del departamento y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) a raíz de la grave crisis de salud que enfrentan los maestros a raíz de los cambios en su sistema de salud y que, según los docentes, solo ha traído dolores de cabeza.
De hecho, docentes y directivos del Fomag –entre ellos el vicepresidente de la entidad Herman Bayona– realizaron ayer una reunión en la que buscaban soluciones a la actual situación que tiene preocupado al magisterio.
La cuestión es que, según comentaron asistentes a la reunión, el encuentro terminó sin soluciones concretas, aunque de la misma surgió el dato de que el Fomag habría reconocido que el 70 % de las quejas de los maestros antioqueños están relacionadas con la falta de medicamentos, lo que da cuenta de la grave crisis.
