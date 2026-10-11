La historia de Javier Cadavid: 12 años en la cárcel por un delito que nunca existió

Cuando lo citaron a la Fiscalía para ampliar su declaración, Javier Cadavid y su esposa, Mariela Toro, iban a Medellín a comprar los regalos de Navidad. Era el 16 de diciembre de 2008. Javier tenía la cita a las nueve de la mañana en la Fiscalía 51, cerca del Parque de Bolívar, en el centro de la ciudad; Mariela se siguió para El Hueco a buscar los traídos de sus cuatro hijos.
—Los investigadores nada que aparecían, llamaron que estaban varados en La Pintada. Los esperé hasta el mediodía, cuando llegaron me dijeron: “Don Javier, esto no se trata de ampliar la indagatoria, usted está detenido por ser auxiliador de la guerrilla” —cuenta Cadavid, sentado en una poltrona roja de su finca en Rionegro un jueves fresco en el que comenzó octubre.
—Me llamó y me contó que estaba detenido. “¿Y eso por qué?”, le pregunté. “No sé, no logro entender qué está pasando”, me dijo. Suspendí las compras y me fui derecho a la Fiscalía 51. Ahí nos enteramos de todo —recuerda Mariela, una profesora de primaria nacida en Sonsón.
A Javier le leyeron los derechos y lo metieron en un calabozo. Al otro día lo imputaron y quedó en libertad para afrontar el proceso. Fue el comienzo de un largo camino judicial que terminó, en noviembre de 2009, con una condena a 23 años por extorsión agravada y enriquecimiento ilícito. Javier y su familia buscaron por todos los medios revertir el veredicto, pero la sentencia se confirmó tres veces en el tribunal y luego en la Corte Suprema.
Cuando fue condenado por primera vez, Javier tenía 52 años, era dueño de tres supermercados prósperos —uno de ellos en el corregimiento de Puerto Venus, en Nariño, Oriente antioqueño, donde ocurrieron los hechos que lo llevaron a prisión—, llevaba 26 años casado y el mayor de sus hijos tenía 24 años.
Ninguna víctima de extorsión del Frente 47 de las Farc —que operaba en Nariño y en municipios vecinos de Caldas— lo señaló en las audiencias como auxiliador. Los guerrilleros que declararon, incluida alias Karina, dijeron que Cadavid no tenía relación con las acusaciones de ser partícipe de un “carrusel de extorsiones”. Aun así, con los caminos de la justicia cerrados, Javier permaneció doce años y cuatro meses en la cárcel.
Mariela no solo sostuvo a su familia, sino que recorrió el país buscando testimonios de excombatientes y exjefes guerrilleros que aclararan los hechos. Viajó hasta la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, donde se hizo pasar por periodista para lograr que Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, cabecilla del Frente 47, hablara sobre la inocencia de su esposo.
—Años que viví allá perdidos. Todo lo que pude haber hecho, me cortaron las alas yendo a prisión, me quitaron muchas esperanzas, me frenaron mi vida, mis planes con mi familia. Eso jamás se recupera, hay cosas que no tienen reversa nunca —dice Javier con su voz ronca y seca. En la cárcel sufrió una enfermedad pulmonar crónica.