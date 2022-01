Biblioteca España la reconstruirá cuestionada empresa de amigo de Luis Pérez

Jorge Beltrán Pardo

Experto de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales

“Hay requisitos que la misma ley ha prohibido; por ejemplo, exigir experiencia adicional del proponente, lo que algunas entidades disfrazan con otros nombres, como factores de calidad, para evaluar un requisito que la misma Ley 1150 ha prohibido en licitaciones públicas, por una sencilla razón: ese tipo de evaluaciones que versan sobre el proponente y no sobre la oferta –dado que la experiencia pertenece al proponente– lo único que hacen es generar que la contratación se dirija a quienes tienen un componente que los demás no tienen, cuando lo que busca el mercado de compra pública es garantizar la escogencia de la mejor oferta y no del mejor proponente. Lo que pude ver (en el caso de la licitación de la España) fue una exigencia que hicieron en el sector de calidad, que en la ley 1150, artículo 5, está prohibido, porque evaluar o darle puntos a la experiencia adicional del proponente solo está permitido para el concurso de méritos, no en las licitaciones. Entonces (en este caso) lo denominaron de una manera que obviamente generaba que el proponente (IDC) que tenía esa experiencia, era el único que podía ganar”.