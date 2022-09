Aunque sobre la mesa aún no hay una cifra definitiva, el Departamento estima recaudar por diversas fuentes un monto aproximado de $600.000 millones, incluyendo un porcentaje por vigencias futuras.

Tal como quedó consignado en el último Plan Departamental de Desarrollo, el diagnóstico de esa red vial no es alentador. Por ejemplo, de los cerca de 4.966 km de carreteras que están a cargo del departamento, con corte a 2020, las cifras arrojaban que solo un 37,4% estaban pavimentadas y el 50% estaba catalogado como en regular y mal estado.

Lo que sigue

De acuerdo con los planes de la Gobernación, pese a que la intervención es muy amplia, el objetivo apunta a dejar la mayor parte posible de proyectos contratados antes del cambio de gobierno.

En materia presupuestal, Sierra precisó que el Departamento está estructurando una financiación que reúne recursos por regalías, recursos de inversión y una inversión restante con vigencias futuras, cuyo monto se estaría conociendo en un plazo de un mes.

Aunque la discusión solo arrancará cuando se radique dicho proyecto de ordenanza, desde la Asamblea varios diputados piden que se explique con claridad cuáles vías serán priorizadas, cuántos recursos se pedirán y qué injerencia tendrá la Asamblea en esas decisiones.

“En todas las subregiones de Antioquia se necesita intervenir en infraestructura, pero tenemos que pensar cómo vamos a definir de esos $600.000 millones o $1 billón, que aún no tenemos claro, dónde se va intervenir. No tenemos claro si el criterio será potestativo del gobernador o va a poder participar la Asamblea”, expresó el diputado por la bancada liberal Andrés Mesa Valencia, proponiendo además que no se descarte que esas vías también se incluyen en el Plan de Desarrollo Nacional y en Plan de Desarrollo para el Posconflicto.