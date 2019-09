La mina que tiene enredado al excontralor

Santiago Trespalacios, abogado de Sergio Zuluaga, aseguró que no ha hablado con su defendido sobre la mina, y que aún no ha iniciado actos de investigación respecto a lo expuesto por la Fiscalía. Jesús Albeiro Yepes, abogado de Rubén Darío Naranjo, indicó que se pronunciará sobre el tema cuando finalicen las audiencias de su defendido. Entre tanto, en los números registrados por la empresa Calizas Portugal S.A.S no hubo respuesta a los llamados de este diario. Todos los mencionados, junto con la alcaldesa de San Carlos, siguen vinculados al proceso penal.