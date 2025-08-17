Estas son las cifras detrás de la “motosierra” de Milei en Argentina: pensiones y empleo, los más afectados

En la Casa Rosada de Argentina reposa uno de los gobiernos que, quizá, logra dividir más a la opinión pública. Para los analistas, las reformas del libertario Javier Milei reciben aplausos por mermar la inflación que ahogaba a ese país, pero también despiertan un malestar en ciertos grupos poblaciones que se han tenido que apretar el cinturón ante el efecto de la ya reprensentativa ‘motosierra’ del mandatario.
A simple vista, los resultados ya son palpables en materia fiscal y macroeconómica. Desde campaña, Milei prometió un agresivo plan para bajar el gasto y llevar el déficit fiscal a cero. En sus palabras, ese hueco era “la madre de todos los males”.
Las cifras más recientes del Ministerio de Economía argentino dan cuenta de que, a junio, el sector público registró un balance financiero superavitario por $551.234 millones (en moneda argentina), luego de un pago de intereses de deuda pública por $239.299 millones. En ese orden, Milei acumuló seis meses consecutivos con un superávit financiero de aproximadamente 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
No parece muy amplio, pero los conocedores financieros reconocen que se trata de una hazaña en un largo historial de déficit fiscales en esa país. De hecho, según el portal especializado en act-checking, Chequeado, Argentina registró un déficit financiero en 113 años de los últimos 123, es decir, su gasto fue superior a su recaudo en el 91,7% de ese tiempo.
Ese control de las finanzas ha sido uno de los factores que ha llevado a moderar la inflación, que alcanzó a registrar la mayor variación del mundo, por encima del 270% anual. Pero, ya en julio, el dato se ubicó en el 36,6%.