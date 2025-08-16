Los detalles de la salida de Saade y otros secretos en De Buena Fuente

Alfredo Saade ya no estará más en el Gobierno. Su salida de Presidencia se dio por dos razones. Lo primero es que su comparación imprudente sobre las actividades de riesgo para referirse al magnicidio contra Miguel Uribe Turbay fue una molestia para el mandatario en un momento en el que él había llevado la vocería de las declaraciones del Gobierno. Lo segundo es que Saade estaba a punto de ser suspendido por la Procuraduría por posibles irregularidades en la firma del convenio de los pasaportes con Portugal y un abuso de la función de la Cancillería. En su reemplazo estará Raúl Molina, una persona de toda la confianza de la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Miguel Uribe Londoño

Esta semana en el Congreso hubo algunas voces que decían que Miguel Uribe Londoño debía ser candidato a la Presidencia. Al final, es el hombre que ha perdido dos personas por el conflicto y que ya había estado en política en el pasado. Su discurso en la Catedral Primada fue valeroso y muchos lo aplaudieron en el centro de Bogotá cuando pronunció las palabras: “no tenemos duda de quién promueve la violencia, no tenemos duda de quién la permite”. Hubo congresistas que señalaron que no sería descabellado y “podría ser un factor de unidad”. ¿Sería posible?

El papá de Lucho Díaz

EL COLOMBIANO publicó las actas y correos que el esquema de seguridad envió a la UNP alertando por un riesgo inminente debido a que Mane Díaz decidió ir exactamente al mismo lugar en el que fue secuestrado por el ELN en 2023. Las autoridades le dijeron que había información de inteligencia que sugería que el papá del jugador podría volver a ser secuestrado. Sin embargo, él pidió que sus escoltas lo llevaran. Nadie entiende por qué el protegido volvió a exponer su vida y la de su seguridad.

Las visitas de Roy Barreras