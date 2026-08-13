¿La Universidad de Medellín está incumpliendo fallo que declaró ilegal ‘toma hostil’?

El pulso que desde hace dos años y medio se libra en la Universidad de Medellín estaría a las puertas de un nuevo capítulo judicial.
Luego de que el Tribunal Superior de Medellín confirmara en segunda instancia que el remezón ocurrido en la Consiliatura de esa institución en 2024 fue ilegal, un grupo de egresados y estudiantes asegura que la universidad se estaría pasando por la galleta ese fallo y están preparando acciones legales para exigir su cumplimiento.
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Ante esas tensiones —en las que las directivas de la universidad se defienden y argumentan que la decisión no está en firme—, la próxima semana tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Medellín una audiencia que podría ser la antesala de un nuevo pleito.