La ‘vaca’ de la Andi y emprearios ya recauda $15.047 millones para damnificados del terremoto

Bajo el lema #EmpresasUnidasPorColombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en conjunto con la iniciativa Más País y la Fundación Andi, lidera una campaña de recaudo, como una “vaca”, para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia.

El “case” inicial de la Andi arrancó en $2.000 millones y con el pasar de las horas, en el congreso de los empresas que se realiza en Cartagena, la cifra subió.

El acumulado de aportes de empresas y aliados alcancó en el inicio del segundo día del congreso la suma de $10.478.115.090. Esta gran bolsa solidaria, según Bruce Mac Master, presidente del gremio, demuestra el compromiso del sector privado frente a la emergencia.

A mitad de la jornada de la mañana de este jueves 13 de agosto, el recaudo subió a $13.905 millones. Hacia el mediodía la donación incrementó a $15.047 millones.

Mac Master también dijo que están trabajando crear un banco de materiales para la reconstrucción

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