Video | Kiara y Renata: dos perritas símbolos de esperanza tras sobrevivir al colapso de sus casas en Cali y Dosquebradas por el terremoto

Una fachada destruida, sin paredes y a metros de altura. En el borde, inmóvil para no caer al vacío, Kiara miraba hacia abajo esperando la ayuda para salvar su vida. Mientras otra perrita, Renata, con mirada asustada, fue rescatada y evacuada en camilla. Ambas, rescatadas tras el colapso de sus casas, son dos historias de esperanza.
Le puede interesar: “No nos dejen solos”: alcalde de El Litoral de San Juan en Chocó pidió ayuda tras el devastador terremoto en Colombia
Kiara, quien llevaba apenas cuatro días de haber sido adoptada cuando el terremoto de magnitud 7.4 sacudió el centro y occidente de Colombia, fue conocida por su figura atrapada en el quinto piso de un edificio semicolapsado en Dosquebradas, Risaralda.
El video de la perrita criolla de dos años se volvió viral en cuestión de horas. Su rostro de angustia y la imposibilidad de moverse ante el riesgo de caerse convirtieron la escena en el símbolo de la tragedia que viven cientos de familias y sus animales de compañía.