Ella es Elizabeth Ortiz, la influencer petrista que habría recibido $795 millones en contratos con cinco entidades Estado

A los cuestionamientos que han rodeado a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por tener contratos en entidades del Estado, se suma ahora el caso de Elizabeth Cristina Ortiz Peña, una influencer y activista cercana al petrismo.
En contexto: Gabriela Muñoz, la influencer que habría manejado hilos en la Aerocivil del gobierno Petro: tiene el mismo ‘modus operandi’ de Juliana Guerrero
La psicóloga y creadora de contenido habría obtenido alrededor de 13 contratos de prestación de servicios mediante contratación directa entre enero de 2023 y enero de 2026, según un rastreo realizado por El Tiempo.
Las contrataciones se habrían celebrado con distintas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia del Subsidio Familiar.