“No tenemos análisis de impacto de la mina en Jericó”: Comfama

David Escobar Arango, director de Comfama, explicó qué ha pasado entre AngloGold y la caja de compensación, y qué espera de esa compañía.

AngloGold dice que les ha entregado más de 2.000 páginas de información y ustedes dicen que no hay respuestas. ¿Qué pasa ahí?

“Nos han entregado muchos documentos descriptivos y técnicos, ningún análisis de impacto. Se los pedimos en la reunión del 21 de noviembre y tenemos las cartas que hemos intercambiado y que todas han sido privadas, excepto la del 24 de mayo que también era privada pero que una institución hizo pública. El 7 de marzo nos dicen ellos: ‘no tenemos información detallada de los impactos del proyecto. Tenemos documentos de carácter descriptivo’. Le pedimos reunión a Juan Camilo Quintero (presidente de Asuntos Corporativos) el 20 de marzo. El 10 de abril volvimos a pedir la misma información, el 16 de abril mandamos solicitud de información con un cronograma, el 6 de mayo volvimos a pedir la información y el 24 de mayo fue cuando yo le escribí al presidente y le dije que teníamos información descriptiva que ya nos preocupaba, pero que aún no conocemos los impactos”.

¿Qué han podido concluir a partir de 2.000 páginas?

“Tenemos claro que hay un impacto muy importante en el paisaje, incluso descrito por ellos. Que sí hay una afectación a la fauna, en particular a la avifauna, que se va alejar, no sabemos cuánto, de la zona Que hay un riesgo, pero no lo tenemos medido en términos de probabilidad y de tamaño, de que se afecten las quebradas La Guamo y La Vainillala. Y que es increíble que después de 14 años que llevan trabajando en la exploración en la zona, no tengan los impactos”.

Ellos dicen que no conocen de la ubicación del parque...

“El 14 de febrero y el 20 de febrero les enviamos la información con coordenadas precisas, planos y detalle de cuál es el lote que compramos”.

¿Ustedes tienen capacidad técnica para evaluar los documentos?

“Son documentos socioeconómicos, ambientales, y geológicos. Decir que Comfama, con 65 años como institución social, no tiene la capacidad para evaluar impactos socioeconómicos es un despropósito. En el tema ambiental: de bosques, aguas y temas ecológicos no es correcto decir que no sabemos. Tenemos muchísimos años de experiencia: 10 parques con 460 hectáreas.

Y hay temas para los que no tenemos capacidad, como hidrogeología, pero contratamos asesores. Tenemos un grupo de 30 profesionales entre internos y externos, incluyendo ingenieros de diferentes especialidades, geólogos, arqueólogos, antropólogos biólogos, administradores y abogados para todo eso. Me preocupa mucho que se descalifique al interlocutor cuando hay un desacuerdo”.

¿Qué es lo que busca?

“Evaluar la compatibilidad. Eso fue lo que arrancó el 21 de noviembre y tuvo un momento difícil a finales de mayo. Desde noviembre a esta fecha siempre hemos preguntado por lo mismo, lo que llamamos impactos. Ya tenemos el lote comprado, tenemos la concepción del parque pero no hemos arrancado los diseños. Si el parque no es compatible con la mina, a nosotros nos toca buscar otro lugar y salir a ver cómo vendemos el lote y decirle a los municipios: no pudimos ”.

¿Están contra la minería?

“No. Tenemos un relación inmejorable con GranColombia Gold y con Mineros S.A. en temas sociales, de empleo, recreación, en temas agroindustriales. Trabajamos con mineras en el Nordeste y Bajo Cauca. La vocación de esas región es minera y eso es lo que hace la diferencia acá.

¿Los afectará el cráter que quedará en la montaña?

“A nosotros el 21 de noviembre nos dijeron que no habría cono de subsidencia. Y tengo cuatro testigos. Y después en las comunicaciones dicen que nunca dijeron eso. Fue lo primero que les preguntamos”.

¿Tienen una posición definitiva respecto a la mina?

“Tenemos un posición parcial, clara y una solicitud reiterada de que la información de los impactos del proyecto debe ser compartida ”.