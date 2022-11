El consenso se logró luego de una mesa conformada por representantes del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y representantes de la Gobernación de Antioquia, que también aportaron su granito de arena en la negociación que evitó que desde la medianoche no se permitiera el paso de ningún vehículo, lo que llevó a habitantes del Suroeste a amanecer en Medellín para cumplir con citas médicas, entre otras medidas preventivas adoptadas por las comunidades que se iban ver afectadas.

Más casetas

Uno de los puntos más neurálgicos tiene que ver con el peaje de Amagá, el cual por estar ubicado en uno de los puntos sobre calzada sencilla genera graves congestiones, principalmente durante los fines de semana ante el flujo vehicular que desborda su capacidad.

Lo acordado, según explicaron desde la ANI, tiene que ver con que se instalarán casetas móviles en los puntos cercanos que estén en la doble calzada. Según el acta de la negociación, la que estará en el sentido Medellín-Suroeste se ubicará en el sector Rancherito, mientras que para quienes viajen en sentido Suroeste-Medellín encontrarán el punto de cobro temporal en el puente 23 de Cuatro Palos.

Adicionalmente se fortalecerá el servicio de las cangureras, que son aquellas personas encargadas de hacer los cobros a los conductores antes de que lleguen al peaje.

Se tiene previsto que toda la estrategia para descongestionar el peaje se tenga en las próximas dos semanas, aunque sin hacer el traslado oficial del peaje, el cual seguirá en el mismo lugar, haciendo los cobros, principalmente en los momentos de tráfico bajo.

Los pormenores de cómo se hará la integración entre las casetas temporales y el peaje oficial será definida por la concesión Pacífico 1, la encargada de la operación de este tramo de la vía.

Circulación de los camiones

El transporte de los vehículos de carga estará restringido en la cuenca de la Sinifaná durante el día, permitiendo que por las noches se haga por esta vía en dirección Medellín-Suroeste, mientras que para quienes vayan del Suroeste a Medellín lo hagan por la vía Bolombolo-Santa Fe de Antioquia-Medellín.

Ya en el día, el tránsito de los vehículos de carga estaría habilitado únicamente por el corredor Bolombolo-Santa Fe de Antioquia-Medellín.

Entre las opciones se habló que la restricción sería de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., pero también está la propuesta de que la circulación sea únicamente de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., aunque la decisión final estará en la resolución que emitirá el Instituto Nacional de Vías (Invías), lo cual está previsto para el próximo martes. Mientras no esté vigente el documento, no aplicará ninguna restricción vial.



Trabajos viales

Otro de los acuerdos firmados fue que, si las condiciones climáticas lo permiten, los trabajos de mantenimiento a la vía solamente se harán en las noches, mientras que en el día no se aplicarán restricciones.

Esto va de la mano con el destino de recursos para tener en buenas condiciones las vías alternas a este corredor: Camilo C-El Cinco-Venecia-Bolombolo y Camilo C-El Cinco-Fredonia-Puente Iglesias.