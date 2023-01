Mientras el hospital advirtió que una decisión de ese tipo podría empujarlos a la bancarrota, la EPS hizo un llamado a la calma y aseguró que todavía no hay ninguna decisión tomada.

La IPS Universitaria, una de las más grandes y de mayor complejidad del departamento, ya se anticipa al peor escenario e hizo ayer un llamado al Gobierno Nacional suplicándole no liquidar la EPS.

Las señales de preocupación

La angustia de la IPS quedó consignada en una carta firmada por su directora Marta Cecilia Ramírez, en la que le planteó al superintendente de Salud Ulahy Beltrán López, estar en alto riesgo de quedar en insolvencia si Savia es liquidada por esa entidad.

“A los antioqueños nos dieron cuatro meses y medio para hacer acciones de salvamento y no hicimos nada. Queremos hacer un llamado a la Superintendencia a que no liquide sino que intervenga para administrar”, dijo la directora Ramírez, asegurando que una liquidación no solo pondría en riesgo la supervivencia de su institución, sino la atención de salud de los cerca de 3,5 millones de pacientes a su cargo.

Y es que de acuerdo con las cuentas de la IPS, una eventual liquidación podría representar un duro golpe, sobre todo teniendo en cuenta que la cartera de otras entidades en liquidación (como Coomeva, Medimás, entre otras), ya llegó a los $90.226 millones con corte a noviembre de 2022, traduciéndose en un déficit de caja de $50.862 millones al cierre de ese mismo año.

Para ese mismo periodo, añadió Ramírez, dentro de una cartera de $149.660 millones de las EPS activas, la deuda de Savia era de $41.420 millones, cuyo cobro se quedaría en suspenso si la Nación decide darle la estocada final.

“Mi súplica a la Superintendencia y al Ministerio es que mire la medida más adecuada, porque esta clínica entraría en insolvencia y habría que cerrarla. Nosotros resolvemos el 20% de las necesidades de alto nivel de Antioquia”, dijo la directora, agregando que las dificultades que ya arrastra la IPS han ocasionado retrasos en el pago a sus proveedores.