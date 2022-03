Una de las tres listas cerradas que tiene Antioquia para la Cámara es la del Pacto Histórico, encabezada por David Alejandro Toro, un hombre sin trayectoria política, que no ha aspirado a un cargo de elección popular. Su selección para el renglón número uno generó malestar en algunos de sus compañeros que consideraron que este debía ocuparlo alguien con mayor recorrido político. No obstante, según contaron él y otros candidatos, hoy la lista trabaja de forma conjunta por objetivos comunes.

¿Cómo llega justo a encabezar una lista del Pacto?

“Yo acompañé, como organización social, el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, en La Habana. Cuando perdimos el plebiscito me di cuenta de que necesitábamos representación de los territorios para las víctimas en el Congreso, eso hizo que buscara aspirar a un cargo de elección popular. También tengo personas que trabajaron en la fundación varios años y que hoy están en la administración municipal como secretarios y soy cercano a algunos del Pacto. Cuando hubo acercamientos entre el movimiento Independientes y el Pacto Histórico, me ofrecieron hacer parte de la lista y yo acepté porque lo veo como una gran oportunidad”.

¿Esos secretarios son Juan Pablo Ramírez y Esteban Restrepo?

“Sí. En el Secop se puede ver que trabajaron en la fundación en unos proyectos, entre ellos uno que se llamó ‘Para no volver a la guerra’, y tuvieron la posibilidad de acompañar en el sur de Bolívar, haciendo una investigación con víctimas, buscando las causas del conflicto y cómo cerrar las brechas. Con ellos siempre ha habido una cercanía a nivel laboral, de compromiso social y que hoy se traduce en una amistad”.

Se ha dicho que usted es la ficha de Quintero, ¿qué dice?

“Yo conozco a Daniel Quintero por la cercanía con Juan Pablo y con Esteban, no soy muy cercano a él, yo no me considero una ficha del alcalde. Agradezco lo que ha hecho por la ciudad en temas sociales, de educación, la creación de la Secretaría de la No Violencia, pero mi cercanía es con los dos secretarios”.