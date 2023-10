Desde este lunes hasta el próximo sábado, no se pierda Candidatos en la Redacción, una alianza de entrevistas entre Noticias RCN y EL COLOMBIANO con la que buscamos conocer a fondo y de forma descomplicada a algunos de los candidatos a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia. Esta serie de encuentros comenzó este lunes con Luis Pérez Gutiérrez, candidato a la Gobernación, quien ya tiene bagaje en el cargo al que aspira llegar, pues fue gobernador en el periodo 2016-2019. En contexto: Estos son los candidatos que competirán por la Gobernación de Antioquia En una charla en Parques del Río, en el centro de Medellín, Pérez habló de su trayectoria, los planes que tiene para la región de llegar de nuevo a ser gobernador y quedó en evidencia cuánto sabe sobre la historia del departamento que quiere liderar en el cuatrienio 2024-2027.

De entrada, el candidato a la Gobernación, que también fue alcalde de Medellín, opinó sobre la renuncia de Daniel Quintero –de quien se dijo era cercano– al despacho de la ciudad. Pérez aseguró que con la salida del exmandatario el pasado 30 de septiembre solo demostró que “le interesa más el poder que arreglar la ciudad”. Dijo que, para él, un buen gobernante es quien hace obras y une a la sociedad y por esa razón no gustó de la forma en la que Quintero lideró a Medellín. “Daniel tiene la ciudad partida en pedazos y no ejecutó obras. Eso quiere decir que no me gusta ese estilo de gobierno”, expresó.

El candidato Luis Pérez junto a Daniel Rivera, editor general de EL COLOMBIANO y la periodista y presentadora de RCN, Maritza Aristizábal. FOTO: Carlos Velásquez

No tiene favorito a la Alcaldía Aunque fue reacio a elegir a uno de los 15 candidatos que aspiran a la Alcaldía de Medellín, Luis Pérez aseguró que trabajaría bien con quien sea elegido por el electorado. “Haría una excelente relación y una excelente tarea”, agregó. Preguntado por Federico Gutiérrez, quien al igual que él lidera las encuestas y con quien ya compartió dupla Alcaldía-Gobernación, Pérez aseguró que tiene una buena relación; sin embargo, esa relación no está exenta de “calenturas” pues “habrá diferencias pero eso no quiere decir que haya enemistad o que no queramos la ciudad y el departamento”.

Sobre su relación con Petro Varios sectores también han relacionado a Pérez con el presidente Gustavo Petro y se ha rumorado que en los próximos días el Pacto Histórico adherirá a su campaña; sin embargo, el candidato negó dicha adhesión y aseguró que no habla con el mandatario desde que ganó las presidenciales el año pasado. “Yo no soy ni uribista ni petrista, no soy de extrema derecha ni de extrema izquierda y creo yo que Uribe no es perista ni Petro es perista”, zanjó el candidato.

Sobre la relación que llegaría a tener con el jefe de Estado en caso de volver a la Gobernación, Pérez afirmó que siempre ha tenido una relación “franca y directa” con los presidentes que ha compartido, pero advirtió que “si no nos ayudan en unas labores que son obligación del Gobierno Nacional pues tendremos que estar en oposición”. “Entiendo que a ningún presidente le interesa tener a un gobernador de Antioquia quejándose, en oposición. Y si les gusta que hagamos bochinche pues bochinche haremos para que nos escuchen y nos ayuden a resolver los problemas que son obligatorios del Gobierno Nacional”, agregó.

“No estamos pidiendo limosna”, sobre vías 4G Preguntado por Daniel Rivera sobre la postura del Gobierno Petro de no financiar las vías 4G, Pérez fue duro al asegurar que las obras se tienen que terminar y de no suceder significarían “un acto hostil del Gobierno Petro contra Antioquia”. Siga leyendo: Por falta de plata habrá que priorizar obras y Antioquia se verá afectada “Las 4G se tienen que terminar. Me parece que es un acto hostil del Gobierno Petro contra Antioquia decir que no va a terminar las obras que sobretodo van para el Suroeste. Nosotros no estamos pidiendo limosna, como antioqueños no estamos rogando ni arrodillándonos, es una obligación del Gobierno Nacional, del presidente de la República acabar todas esas 4G que van para el Pacífico y que pasan por el Suroeste. Tenemos que exigir que terminen las obras”, aseguró.

Sobre la paz total Pérez también habló del caballito de batalla del Gobierno Petro: la paz total de la cual dijo que apoyará, pero con condiciones. “Nadie se puede oponer a la paz total y más cuando no hay ningún colombiano vivo que haya podido vivir en paz. Todos los acuerdos han sido relativos fracasos”, expresó.

En esa línea dijo que “hay que ayudar a la paz total, pero que no sea a costa de la seguridad y la violencia en las regiones”. “Lo que estamos viviendo ahora es más violencia e inseguridad en las regiones”, añadió. La crisis migratoria en el Darién Finalmente, sobre la crisis migratoria que se vive en Necoclí por la llegada de miles de migrantes que buscan cruzar la frontera entre Colombia y Panamá por el Tapón del Darién, Peréz sostuvo que su idea es construir, en apoyo con el Gobierno central, “un centro humanitario de atención al migrante para atenderlos a todos”. En ese lugar, explicó, la idea es brindar asistencia a los migrantes que tienen su documentación al día, pero quien no la tenga será devuelto a su país de origen.